南市府響應身障日 力推多元自力、走出無限可能

身障youtuber椅人分享開創自媒體經驗，以幽默方式面對生活不便，並把自身經驗轉化成陪伴與鼓勵他人的力量。(南市府社會局提供)

記者王勗／台南報導

十二月三日為國際身心障礙者日，南市府持續推動身心障礙者更友善的支持系統，三日特於台南市立圖書館新總館邀請四位不同障別、不同背景的講者，與身障者家屬、社福人員及一般民眾分享克服障礙的人生故事，希望每個都能走出各自精彩人生。

南市府社會局三日辦理「看見每一種可能、行出自己的路」真人圖書館活動，邀請知名 YouTuber「椅人」、林昭坤、郭育廷及陳龍愛等講者，以真實生命經驗帶領參加者認識他們如何面對限制。

廣告 廣告

YouTuber「椅人」分享自身如何在輪椅上開創自媒體的道路，以幽默方式面對生活不便，並把自身經驗轉化成陪伴與鼓勵他人的力量；林昭坤、郭育廷及陳龍愛三人都是台南在地的身心障礙者，也在現場分享從就學、就業到生活安排的歷程，如何在家人支持、社會資源與自我努力下，一步步找到屬於自己的生活方式。透過問答與分享，也希望身心障礙者了解，自立生活不是什麼都要自己撐，而是在需要時懂得求助、善用資源，慢慢找到適合自己的方式生活。

市長黃偉哲表示，南市貫徹《身心障礙者權利公約》（CRPD）核心精神，持續推動跨局處合作，從交通、教育、勞工、社會福利到公共建設各面向，建構友善身心障礙者的支持系統。除提升無障礙設施，也持續推動就業支持、生活重建及社會參與政策，未來也將持續整合各局處資源，打造尊重、平權、多元共融的城市環境。

社會局長郭乃文強調，不要只看見障礙，而要看見能力、看見努力與潛力！南市府社會局也將持續推出各項支持措施，陪伴身心障礙者與其家庭一起前行。