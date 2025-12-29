南市府體育局年終成果記者會 盼打造臺南活力運動城市





臺南市政府體育局陳良乾局長，29日主持年終成果記者會，副秘書長徐健麟代表黃偉哲市長及臺南市體育總會吳志祥理事長等親臨會場，徐副秘書長表示，體育局今年承辦全中運及規劃多項國際賽事相當辛苦，不僅為臺南展現競技實力，也凝聚臺南市各項運動力量、提升國際能見度；也承諾市府將持續支持選手訓練、強化場館建設、推廣全民運動，期望讓臺南成為真正的運動城市，讓市民共享運動成果與健康生活。

陳良乾局長表示，臺南市政府體育局自111年升格以來，持續推動「雙主軸、四輪傳動」施政策略，兼顧全民運動與競技體育發展，致力扎根基層、提升城市運動能量，打造「健康市民、活力臺南」的願景。回顧114年，臺南在國內競技賽事表現卓越、全民運動活動熱烈、運動場館建設持續穩定建造，以及國際運動交流持續拓展，成果斐然，展現城市運動多維發展的實力與潛力。

廣告 廣告

記者會邀請114年全國運動會靜水競速女子組200公尺金牌劉妍廷、高男組輕艇競速1000公尺單人C艇金牌葉翊泓、2025年第22屆全國啦啦隊錦標賽榮獲彩球團體、雙人等國中組冠軍的大橋國中啦啦隊、2025臺南市第四屆省躬盃軟式少棒錦標賽第一名的省躬國小、113學年度國中棒球運動聯賽硬式組全國賽第二名的崇明國中、2025臺南市巨人盃全國青棒錦標賽季軍的南英商工及114年全國成棒甲組春季聯賽亞軍、2025年爆米花聯盟賽殿軍的臺南市城市棒球隊共襄盛舉，會中藉由大橋國中啦啦隊的精采表演，展現臺南之光的風采，獲得現場來賓的喝采。

陳良乾局長表示，114年，臺南承辦全國中等學校運動會（全中運），臺南代表隊共奪下48面金牌、42面銀牌及63面銅牌，總計153面獎牌的佳績，破大會紀錄計5項9人次，表現亮眼，刷新歷年紀錄。

除全中運外，臺南代表隊於114年全國運動會中也表現亮眼，榮獲考試院院長獎，總計 28 金、27 銀、38 銅，再創佳績，透過國內大型賽事的磨練，臺南選手競技實力持續提升，培養出更多有國際競技潛力的人才，也讓基層體育扎根成效逐步顯現，為未來國際賽事奠定穩固基礎。

更多新聞推薦

● 選前大撒幣？文化幣常態發放「13-22歲每年都能領1200」 卓榮泰喊：早領早享受