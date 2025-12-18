南市府、移工、外籍生三方合作 互助成長

為打造「移」家「移」居外國人友善城市，臺南市政府勞工局持續推動移工與境外生服務，今年整合在地大專院校外籍生，將「外籍生×移工服務」模式擴大至多項方案，讓外籍生與在台移工彼此支持、互助成長。

勞工局長王鑫基表示，南市產業移工約四萬八千八百餘人、社福移工約一萬四千餘人，勞工局一零七年開辦「家庭類勞雇安心計畫」，透過護理師與專業翻譯到宅協助雇主與外籍看護工強化照護技能；去年升級推出「家庭類勞雇一家親」方案，結合成大護理系、心理系外籍生進入家庭陪同服務；產業類勞雇安心計畫自一一一年推動迄今服務一百四十四家事業單位，專業職安人員與翻譯於工作現場以走動方式協助移工瞭解職安要點及強化作業職能，今年亦針對常見職災製作多國語言宣導動畫。

勞動條件科長蕭惠文指出，勞工局與勞動部職安衛生署南區職安衛生中心合作辦理「移工職安參訪暨體感訓練」，帶大學生與移工體驗高架作業、機械作業及電氣作業等安全模擬課程，強化職安意識，今年也整合成大外籍生志工推動「外國人健康諮詢服務方案」，由專業醫師、護理人員及外籍生協助健康諮詢、疾病預防宣導及心理支持。蕭惠文說，「境外生訪視關懷服務」深入校園與企業推動法令宣導及生活關懷，累計服務六千三百餘名境外生，今年持續擴大讓外籍生不只被服務，也參與移工支持計畫，同時與成大共辦論壇分享外籍生參與移工服務成果，未來持續深化「移工、外籍生、市府」三方合作模式。