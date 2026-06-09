南市廉政結合海洋教育 巡迴偏鄉校園深植品德

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教育局邀請「說故事媽媽」擔任廉政志工，前往東山國小、河東國小和玉井國小，透過繪本導讀與互動，將誠信與海洋保育的種子深植學童心中。（教育局提供）

記者陳佳伶／新營報導

六月八日「世界海洋日」，南市教育局將「廉潔、透明」的品德觀念與「海洋教育」結合，規劃校園巡迴宣導，邀請「說故事媽媽」擔任廉政志工，前往東山國小、河東國小和玉井國小，透過繪本導讀與互動，將誠信與海洋保育的種子深植學童心中。

市長黃偉哲表示，品德教育與環境教育都是永續發展的基石，教育局具巧思將廉政與海洋保育結合，讓孩子們在認識海洋、愛護海洋的同時，也學會誠實、守信的重要價值，期盼台南的下一代能如蔚藍的海洋，擁有清澈純潔心靈，守護環境與社會。

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教育局長鄭新輝指出，這次教育局攜手說故事媽媽，透過說故事媽媽的生動演繹，讓法治與品德教育成為充滿歡笑的學習體驗。

教育局政風室主任鄭淑盈表示，期盼透過此次結合世界海洋日的創新宣導，不僅呼籲學童保護海洋資源、減少塑膠汙染，更能讓孩子在潛移默化中建立反貪倡廉的意識，從小扎根廉潔品格，共同營造清廉、透明、愛護環境的友善校園文化。