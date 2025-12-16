南市建設大躍進 工務局勇奪24項大獎





臺南市政府工務局16日舉辦年終成果記者會，公布今(114)年勇奪24項大獎。建設界最高榮譽的「國家卓越建設獎」，臺南獲頒1座特別獎、2座金質獎、4座優質獎。工務局表示，這些獎不只是工程界的榮耀，也代表臺南建設不論是數量及質感，皆顯著蛻變躍昇。市長黃偉哲表示，獎項的意義是讓市民能在日常生活中感受到城市的進步。孩子走路上學更安全；社區公園變得更好玩、更舒適；市民覺得更方便、更安全、更幸福，才是我們最大的獎項。

廣告 廣告

工務局表示，今年獲獎的工程中，包括亞太棒球村二期、南121線拓寬、安南區4-11道路工程（北外環至東和橋）、學甲國小通學步道改善等關鍵建設，都是與民眾日常息息相關的工程。道路更安全、休憩空間更舒適、孩子上學更安心、設計與施工品質嚴謹用心，這些都是臺南獲得評審肯定的原因，以紮實的建設讓人民有感。

另外，安南區托育資源中心新建工程獲頒「114年公共建築景觀建築園冶獎」，也突顯黃偉哲市長任內對年輕家庭的支持，讓家長在托育、親子服務上擁有更安心、更加貼心的空間。

工務局強調，秉持市長黃偉哲「區域均衡發展、打造科技重鎮、提供市民舒適生活環境」的施政理念，持續推動南科周邊路網建設、沙崙特定區道路網絡等科技廊帶的串連。橋梁的闢建、改建，諸如臨安橋、東山青葉橋、新灣橋的改建並已完工通車等，另外安平區華平路拓寬工程、鹽水區岸內糖廠影視基地發展計畫聯外道路改善、新市產業園區南側聯外道路等，提升便捷快速的交通服務，也提升更多產業、觀光及生活服務。

在宜居生活方面，黃偉哲特別重視「全齡共好」，上任後大力推動特色公園建設，目前共92座、完工74座，其餘陸續施工與規劃中。特色公園以共融、安全、好玩為核心，提供親子放電、居民休憩、社區交流的多元空間，讓臺南成為孩子喜歡、家長安心、長輩能散步的城市。

工務局指出，交通環境升級也同步向前推進，已完成 640公里道路改善，等同臺南到臺北往與返之距離，並全面導入左轉車道增設、街角擴大、行穿線退縮等人本設計，讓行車更順暢、行人更安全。此外，全市已完成 106校、146公里的通學步道改善，不只讓學童每天上學更安心，也鼓勵居民走路探索社區，享受更優雅、更安全的生活散步路線。

備受矚目的亞太國際棒球訓練中心也已全面完工，包含少棒、成棒各級球場、室內外練習設施，以及可容納 25,000席的成棒主球場，是全臺最大的戶外棒球場地。未來將成為臺南爭取國際賽事的強力基地，吸引觀光、帶動運動經濟，為城市發展注入一顆耀眼的新鑽石。

工務局表示，未來將持續以市長「沒有最好、只有更好」的精神為目標，讓臺南的道路更平順、公園更好玩、人行空間更友善、安全網絡更完整，為這座具有深厚文化底蘊的城市撐起更安心、更有愛的生活環境。

更多新聞推薦

● 賴清德批藍白將台灣推向「在野獨裁」懸崖邊 黃國昌反批：自己搞獨裁說國會三讀通過法律是獨裁