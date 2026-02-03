南市強化防救災通訊整備 南區完成37里無線電設備配置





台南市南區區公所3日辦理「南區37里無線電設備配發暨操作教育訓練」，以作為各里與區級應變中心緊急備援通訊，強化防救災應變量能，並提升災害發生時指揮調度效率。本次操作教育訓練內容涵蓋無線電設備功能介紹、基本操作流程等，並透過實作演練方式，讓第一線同仁及里長熟悉緊急通訊設備的操作使用，確保災害來臨時資訊不中斷，隨時掌握災情及通報，加強橫向間的聯繫，做好區域聯防相互支援及各項防災整備。

市長黃偉哲指出，面對地理環境與氣候變遷的雙重挑戰，防災不能只依賴工程手段，更須強化軟體應變，包括加強跨單位協調與資通訊設備建設，並持續推動防災士培訓及基層通訊設備，有助即時掌握災情與加強救災效率，打造具韌性的安全城市，確保市民生命財產安全。

南區區長蕭琇華表示，防災工作不能只靠政府單一力量，必須結合社區與基層共同參與，才能真正落實防災在地化。里長是社區防災體系中相當重要的一環，南區里長已全數完成防災士培訓，本次透過加強基層通訊設備，進一步提升災情回報的即時性與準確度，逐步完善南區的防災體系。

