南市後壁國中、進學國小王淑慧老師榮獲生命教育特色學校及績優人員 展現生命教育深耕校園成果

南市後壁國中、進學國小王淑慧老師榮獲教育局生命教育特色學校及績優人員，展現生命教育深耕校園成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市後壁國中與進學國小王淑慧老師榮獲教育部114年度生命教育特色學校及績優人員雙重殊榮，展現教育局推動生命教育校園扎根、持續深化豐碩成果。

市長黃偉哲表示，生命教育推動不應只是短期活動，而是長期耕耘的歷程，南市推動成績近年屢獲教育部肯定，顯示學校團隊長期落實生命教育、營造友善校園的努力與成果，也感謝教師以愛與專業陪伴學生，在課程與生活中實踐尊重、關懷與包容的價值。

教育局長鄭新輝指出，教育局每年持續辦理生命教育教師研習、學生體驗課程及親子成長活動，並鼓勵各校推動校園動物關懷、社區共學與家庭參與等多元課程，讓生命教育從課室延伸至生活；獲獎榮耀不僅展現南市在生命教育推動上的長期努力，更象徵教育現場以愛與行動陪伴學生成長的具體成果。

後壁國中坐落於臺南金黃稻浪間，秉持「Lighting Lives，Houbi Kids Shine」信念深耕生命教育，榮獲教育部「生命教育特色學校」殊榮。校長高儷玲說，學校以「Love、Light、Hope、Kindness、Soul」為核心，結合在地文化與藝術美感開設「陶養異想世界」、「美力人生」、「後壁小子愛玩客」等課程，培養學生以愛與行動關懷家鄉，未來將持續以教育點亮生命，展現偏鄉教育的創意與溫度。

教育局進一步說明，進學國小教師王淑慧長年投入教育工作，無論擔任導師或輔導人員，皆以專業與熱情傳遞生命教育感動，持續進修、不吝分享，帶領教師專業成長，除擔任輔導與生命教育講師、研發教案、合作推廣公視教材外，更自110年至113年受聘為生命教育專業發展中心種子教師，協助審查教案與推展活動，以行動實踐「全人關照」理念，關懷弱勢與特教生，並透過撰文分享教育經驗，成為生命教育最溫暖的實踐者。

鄭新輝局長強調，生命教育的核心是愛與尊重，教育局會攜手各校持續推動，透過教育力量讓孩子學會感恩、懂得珍惜，培養面對未來挑戰的勇氣與智慧，也期盼此正向能量持續擴散，讓臺南成為以生命為本、以教育為榮的城市。