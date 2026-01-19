南市後壁蛋中雞場確診禽流感完成撲殺作業 動保處呼籲養禽業者落實生物安全

南市後壁蛋中雞場確診禽流感，動物防疫人員至案例場進行撲殺銷毀作業及進行禽舍消毒，阻絕疫病傳播。（記者李嘉祥攝）

臺南市動物防疫保護處1月15日接獲後壁區蛋中雞業者通報場內蛋雞出現異常死亡情形，立即派員至現場移動管制及疫情調查及採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，19日撲殺10836隻蛋中雞，全數運至焚化爐銷燬及進行全場消毒，阻絕疫病傳播。

農業局長李芳林表示，現為候、野鳥北返季節，國內禽流感案例零星發生，115年迄今全台共發生6例禽流感案例，其中臺南市有1場，顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，加上日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，呼籲養禽業者務必要提高警覺加強防疫工作，嚴格人車管制，進出禽場人員都要更換雨鞋及消毒手部，且出入車輛輪胎、踏墊、箱籠等也須澈底清潔消毒。

動保處長方川和指出，動保處積極強化各項防疫措施，針對此次撲殺場周邊半徑1公里內6場禽場採樣監測，1至3公里內47場禽場訪視檢查，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒頻度，將環境中的病毒降到最低，也呼籲業者應修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候、野鳥接觸，降低病毒入侵機會。

動保處副處長洪振凱強調，動保處會持續落實各項禽流感防疫措施，也呼籲養禽業者配合並執行，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡，應立即通報動保處（06-6323039分機1100），切勿隱匿疫情，以免疫情擴散蔓延。