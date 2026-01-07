南市後指部辦後備軍人晉任暨幹部表揚典禮 表彰推動國防事務協力災防任務

南市長黃偉哲、民政局長姜淋煌及國防部出席南市後指部舉辦的後備軍人晉任暨幹部表揚典禮，肯定其對國家安全及社會韌性的付出。（記者李嘉祥攝）

為表彰後備幹部對推動國防事務及協力災防任務的付出與貢獻，台南市後備指揮部特辦理「115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，由國防部軍備副部長鍾樹明上將主持，是駐守永康長達73年的陸軍砲兵訓練指揮部遷駐關廟後首次辦理大型活動，國防部多位長官、市長黃偉哲、民政局長姜淋煌及議會代表均出席，向45位晉任人員及234位表揚人員祝賀及表達感謝，肯定其在充實國防上的貢獻及付出。

副部長鍾樹明表示，後備體系在國家和平穩定、社會繁榮安定中擔任關鍵角色，期勉全體官兵及後備輔導幹部應落實「全民防衛動員」機制，完善動員準備及強化軍民聯合演訓，促進地方政府、社會資源協調合作，確保戰時及危機時刻，能迅速整合資源，強化防衛韌性，為守護美麗家園而努力。

黃偉哲市長說，陸軍砲校遷移至關廟湯山營區後首次舉辦大型活動，意義格外重大，感謝後備幹部長期以來對國家安全與全民國防的付出與貢獻，並肯定此次典禮隆重表揚後備體系的努力成果，也感謝砲校官兵順利進駐新營區後持續精進訓練、營造優質的服役與訓練環境，提升整體戰力，以及在建構全方位國家安全與社會韌性上的重要貢獻。