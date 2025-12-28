南市成功研發「智慧割草機器人」 水利局將於115年引入滯洪池作業





配合行政院「AI新科技─智慧機器人計畫」，黃偉哲市長指示市府各局處全力配合中央政策，打造大南方智慧機器人產業聚落。水利局不落人後，邀請工研院及在地廠商共同研發的「智慧割草機器人」，至仁德滯洪池進行場域實證，確認智慧割草機器人機動及除草性能，將於115年度引入滯洪池除草作業。

水利局表示，目前水利局共管理全市26座滯洪池，其中如安定蘇厝滯洪池、港口（灣港）滯洪池及仁德滯洪池等，部分滯洪池場域廣大且經過水利局營造親水環境，已漸漸成為民眾親水遊憩的好去處，來訪遊客與散步運動的民眾絡繹不絕。因此滯洪池周邊環境維護與定期除草工作甚為重要。以往傳統使用人力除草，除了效率較低以外，又有諸如臨水作業及熱危害等潛在危險，均有可能造成職安危機。利用智慧機器人進行除草工作，能同時提升執行效率，並降低職災風險，可謂一舉兩得。

水利局除試驗智慧割草機器人爬坡及克服地形障礙能力，亦針對滯洪池不同長度之雜草，進行試割，確認除草情況符合需求。此外，水利局人員也現場體驗操作遠端遙控割草機器人，發現操作簡單，一般員工經簡易教學後即可快速上手，具備推廣意義。水利局預定於115年度引入，試辦智能割草機器人進行滯洪池定期除草作業，在水利業務面向結合智能科技，達成相輔相成的成果。

