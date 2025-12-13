南市托育之星嘉年華 表揚績優

南市社會局舉辦托育之星嘉年華暨表揚活動，社會局長郭乃文肯定托育人員及托育中心等夥伴專業付出，攜手市府打造家長安心育兒環境。（記者李嘉祥攝）

▲南市社會局舉辦托育之星嘉年華暨表揚活動，社會局長郭乃文肯定托育人員及托育中心等夥伴專業付出，攜手市府打造家長安心育兒環境。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府十三日於永華市政中心西拉雅廣場舉辦「托育之星嘉年華暨表揚活動」，社會局長郭乃文代表市長黃偉哲表揚二百零二位托育人員、居家式托育服務中心及親子悠遊館工作人員，感謝對托育服務的貢獻；現場亦舉辦團隊合作型趣味競賽，卅五組托育人員及托育機構透過合作互動增進默契，展現托育人員專業能量，也促進不同單位交流，強化在地托育服務體系連結。

黃偉哲市長表示，面對少子化挑戰，打造完善托育支持體系是市府重要基礎工程，托育人員正是政策落實關鍵力量，其以專業與愛心陪伴孩子成長，讓家長能安心工作，是維繫家庭與城市穩定運轉重要支柱；市府會持續提升托育量能與服務品質，與托育夥伴攜手打造安全、安心、值得信賴的托育環境。

社會局長郭乃文指出，少子化趨勢加劇，今年全國新生兒人數已不到十二萬，托育人員為陪伴下一代成長重要角色，其用心與付出值得社會高度肯定；截至今年十一月，南市共有二千零五十五名合格登記居家托育人員、四處居家托育服務中心、十七處公托家園、一百卅九處私立托嬰中心及十三處親子館，感謝托育夥伴持續投入，撐起穩定且完整的育兒支持網絡。

郭乃文局長強調，托育工作的價值不僅來自年資累積，更源於持續學習與專業精進；獲獎人員多年深耕托育現場，展現高度專業與穩定服務品質，是托育體系中最溫暖、也最值得信賴的力量，市府會持續作為托育夥伴的堅強後盾，打造更友善的育兒環境。