南市投入2.6億全力整治新化虎頭溪 趕在明年颱風季前完成

台南市政府積極整治新化虎頭溪，正打造全新的護岸，提高防洪安全。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕虎頭溪是台南新化轄內重要河川，知義里一帶地勢較為低窪，市府持續防洪改善計畫，再投入2.6億元進行護岸治理工程，以提高周邊聚落居民生活品質與安全，將趕在明年颱風季前完成。

施作中的虎頭溪治理工程，以沿岸聚落最為低窪的新和庄河段為主，將打造總長度約900公尺的鋼筋混凝土排水護岸，由市府水利局全力執行。

水利局主任祕書黃信銓表示，虎頭溪排水採10年重現期洪水位加出水高50公分的保護標準，之前的土提河段，以及有高度不足的地方，都一併處理到位，進度順利。

黃信銓指出，工程計畫堤頂高，以滿足25年重現期洪水位不溢堤為原則，完成後的效益，可改善週邊地區逾160公頃的淹水問題，減少農作物，還有聚落住宅與公共設施的損失。

新化區長李義隆提到，虎頭溪是轄內重要河川，沿岸低窪處以往豪雨易淹，感謝市府積極整治，已逐步改善，工程中若有需要地方配合，一定全力協助。

