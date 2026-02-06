南市抽驗春節應景食品 檢驗結果全數合格





為確保民眾農曆春節食品安全衛生，台南市政府衛生局啟動115年度春節複合式抽驗專案。114年11月起，會同消保官展開稽查，針對春節應景食品製造業、年貨大街、賣場超市及年菜餐廳進行稽查與抽驗。春節應景食品抽驗98件，檢驗結果全數合格。衛生局提醒民眾選購春節食品，應注意包裝完整、標示清楚，避免購買顏色過於鮮豔的食品。

衛生局表示，此次稽查食品製造業5家、食品販賣業33家及宴席與一般餐廳12家。檢查項目包括食品良好衛生規範準則、食品業者登錄、產品責任保險及定型化契約等。結果有1家業者被查到逾期食品情形，已依法處辦，其餘業者均符合規定。

衛生局說，針對春節應景食品，抽驗生鮮蔬果、年菜、禽畜水產品、米製品、蜜餞、豆製品及食用菇類等98件，檢測農藥殘留、食品微生物、動物用藥、重金屬及食品添加物等項目，檢驗結果全數合格。同時，也抽查171件食品標示，均符合規定。另外，更抽驗鮮蚵15件，進行重金屬檢驗，結果都合格。

衛生局表示，若發現食品業者未遵守GHP規定，會先命業者限期改正，如未於限期內改正者，依法處6萬元至2億元罰鍰。若業者登錄不實或違法使用食品添加物，處以3萬元至300萬元罰鍰。此外，食品業者應投保產品責任保險而未依規定投保者，將面臨最高300萬元罰鍰。民眾如有食品衛生疑問，可洽詢食安專線0800-285-000。

