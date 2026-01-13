南市持續推動校本資優教育方案 讓孩子在熟悉的校園開展潛能 開闊視野

▲校本資優教育方案

【記者 劉秋菊／台南 報導】「適性揚才」與「多元展能」是資優教育的實踐理念，除透過分散式資優資源班及區域性資優教育方案，南市教育局也鼓勵學校規劃校本資優教育方案，提供更貼近學生學習潛能的支持服務，115年度參與學校持續增加，預計有16校規畫校本資優教育方案，服務學生人數達49位，展現推動資優教育的穩健動能，也象徵資優教育服務正持續拓展與深化，為孩子打造更多學習舞台。

市長黃偉哲表示，透過鑑定過程層層發掘孩子的學習潛質後，如何滿足個別化發展需求及提供支持性的教育環境，是推動資優教育的目標。臺南市校本資優教育方案強調「深化、探究、跨域」為核心，透過資優生個別輔導計畫（IGP）機制，由親師生共同討論學習需求，以「獨立研究」及「跨域思考」安排加深加廣的學習服務，讓資優學生在原校就能找到潛能萌芽的機會，期盼未來有更多學校一起參與，陪伴孩子發展潛能與自我對話。

教育局長鄭新輝指出，臺南市提供的資優教育服務相當多元，全市資優源班於115學年度設置數達31班，每年也規劃許多深具特色的資優方案，無論一般智能、學術性向、藝術才能、領導才能及創造力等，都能提供學生探索潛能的機會。為進一步貼近個別化學習需求，也鼓勵學校推動校本資優教育方案，設計更具彈性與深度的探究課程，提供探索潛能與發展優勢的學習機會。已逐步展現推動成果，去(114)年服務學生人數約30位，今年已提升至49位，顯示市府持續投入資源、積極挹注支持資優教育，讓無法安置於資優資源班的資優生，也能獲得妥適且優質的教育支持。

資優教育中心召集人林妘蓁表示，為了打造推動校本資優教育方案更穩固的基石，會持續提供學校課程規劃專業諮詢與輔導支持，並推動方案跨校交流與經驗分享機制，讓優質方案得以擴散與深化，系統性逐步擴大參與學校，讓更多被發掘的資優生受惠，期盼每一位具潛能與需求的學生，都能在充滿支持與希望的教育環境中成長茁壯，開創更多可能。

崇明國小校長楊宗頴指出，學校申請「校本資優教育方案」前會與學生、家長及校方人員進行三方對話，量身打造符合學習需求及具備挑戰性的資優課程，協助學生活用知識提升問題解決力。崇明國小四年級劉同學分享，參與學校數理資優方案的過程中，不僅可以強化數學概念的理解，更讓自己愛上運算與解題的過程，期待未來能持續探索更多跨領域及實作導向的課程，進一步拓展學習視野與潛能。

教育局進一步說明，校本資優教育方案具有高度彈性與創新特性，能協助學校依學生需求與學校資源設計更合宜的課程模式，無論是獨立研究、跨域課程或問題導向學習，皆能提供學生多元發展舞臺。教育局會持續強化相關政策支持與行政協助，讓更多學校願意投入推動，共同形塑友善、多元且具支持力的資優教育服務。(照片教育局提供)