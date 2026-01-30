南市推動再生水供應產業用水突破應用限制 新北市政府率團參訪交流取經

南市推動再生水供應產業用水突破應用限制，吸引新北市政府率團參訪取經，南市水利局長邱忠川歡迎各縣市來交流相互精進。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府在國家整體水資源政策架構下超前部署推動再生水計畫，成功打造全國首座穩定供應高科技產業製程用水再生水廠，不僅突破再生水應用層級限制，更建立可供全國借鏡與複製的實務模式，為再生水推動寫下重要里程碑，吸引新北市政府水利局率團參訪，實地走訪南市安南及永康水資源回收中心及進行再生水系統推動經驗交流。

南市水利局長邱忠川熱情接待新北市政府水利局副局長林炎昌所率交流團隊，並展示南市產製高標準再生水以及穩定供應高科技產業技術成果；新北水利局參訪團對南市成功吸引高科技產業及提升回收水利用表示讚賞，並對南市再生水能同時兼顧水質、供水穩定與節能作為留下深刻印象。

邱忠川局長表示，在黃偉哲市長支持下，市府近年持續強化污水處理效能與再生水供應能力，並依據產業發展需求進行系統擴充與操作管理精進，逐步導入智慧監測、即時資料回傳、能源管理優化等系統，以降低運轉能耗、提升用水效率並強化環境韌性。

邱忠川局長強調，新北市與臺南市交流互動，不僅促進雙方在水資源管理與高科技產業用水需求上的經驗分享，有助於思考如何在維持產業發展動能同時，打造兼具韌性、永續與友善自然生態的城市環境，也顯示黃偉哲市長任內在促進民間投資、提升公共服務品質及再生水技術等面向的成果，已成為各地方政府觀摩與借鏡的重要案例，未來也會持續與中央合作提升整體污水處理與再生水運用量能，為水資源永續發展貢獻心力。