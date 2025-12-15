南市推動溫泉業務 榮獲水利署考評分組第一





南市推動溫泉業務，水利署考評榮獲分組第一，更連續9年獲得優等佳績。黃偉哲市長邀請民眾作伙至台南市體驗優質溫泉，滋潤身心靈，順便體驗溫泉鄉在地景點及美食。

水利局表示，南市境內主要溫泉可分為關子嶺溫泉區、龜丹溫泉區及六重溪溫泉，龜丹溫泉因泉質特殊有碳酸氫鹽、碳酸氫鈉、臭泉、濁泉及清泉，享有五行泉之美譽。而本市溫泉區以關子嶺溫泉最具規模，號稱「台灣第一溫泉」，與日本鹿兒島溫泉、義大利西西里島等同屬世界稀有泥漿溫泉。

廣告 廣告

水利局說明，為了溫泉永續發展，南市於管理機制上有別於其他縣市，於100年成立溫泉統一取供事業，由市府有效分配溫泉資源予溫泉業者，避免溫泉資源耗竭，以達到溫泉永續發展，更串連周邊產業，帶動地方觀光經濟，成功行銷關子嶺及龜丹區溫泉品牌。

水利局表示，為提升民眾泡湯安全及感受，114年度本市透過跨局處聯合稽查旅宿業者相關溫泉泉質、安全設施、通風設備及泡湯警告標語等環境設施，以提高民眾泡湯體驗的安全性及舒適性，觀光旅遊局於關子嶺寶泉橋露頭公園設置民眾體驗手湯區，讓民眾可以直接感受泥漿溫泉特色。此外，結合溫泉周邊產業辦理關子嶺溫泉美食節、龜丹溫泉螢光花泉季等活動，以溫泉資源帶動在地觀光產業發展，並持續推動溫泉高值化計畫，鼓勵民間運用溫泉資源提升溫泉產值，且本年度適逢宜蘭縣政府蒞臨本市辦理溫泉業務參訪，讓本市能跟全國溫泉大縣共同討論溫泉管理及業務推動，讓本市溫泉管理業務更趨精進。

在溫泉水量管理方面，近年於龜丹溫泉區設置遠端智慧水錶管理系統，對於溫泉公共儲槽區水資源管理、溫泉輸送及故障查修、溫泉水取用紀錄等，均能詳細建立日誌記錄於雲端，有利水量統計及分析。相關作為深獲水利署溫泉管理查核計畫考評委員的肯定，自103年迄今已9次榮獲水利署溫泉管理查核工作成績優異殊榮。

更多新聞推薦

● 各地晴朗穩定 中部以北再探10度以下