南市推動身心障礙學童冬令營 學童騎馬體驗感官潛能

【緯來新聞網】為持續提供身心障礙學童多元且友善的學習與成長機會，臺南市政府社會局辦理「感官旅程．馬背慢行」身心障礙學童冬令營，既2月4日首場活動後，今（6日）於本市關廟區臺灣馬樂活山莊進行第二場次，共計30組身心障礙學童及家長共同參與。透過動物互動、騎馬體驗等多元感官活動，引導身心障礙學童於自然環境中勇於嘗試，啟發感官潛能，並增進自我肯定與社會互動能力。社會局長郭乃文亦親臨現場，與學童及家長溫馨互動，留下深刻而美好的回憶。

臺南市政府社會局辦理「感官旅程．馬背慢行」身心障礙學童冬令營。（圖／臺南市政府提供）

臺南市市長黃偉哲表示，期盼透過社會局規劃辦理的多元活動，於寒假期間提供身心障礙學童豐富且具意義的感官體驗，協助提升其社會參與及生活適應能力，拓展生活視野，累積多元生活與學習經驗；同時也支持照顧者在陪伴歷程中獲得成長，攜手營造友善且具支持性的成長環境。本次冬令營活動特別規劃親子分流與親子共學並行的活動模式，讓身心障礙學童安心參與體驗活動的同時，家長亦能獲得適度喘息。透過認識動物、實際觸摸與觀察、傾聽環境聲音，以及循序漸進的馬背體驗，協助學童在安全且支持的情境中探索新事物，培養好奇心與學習動機，並透過團體活動促進同儕互動，提升社會適應與情緒調節能力。

活動中，自閉症合併智能障礙的小哲在母親陪同下首次參與騎馬體驗，起初面對陌生環境顯得緊張不安，在教練與工作人員溫柔且穩定的引導下，透過重複且具結構性的感官活動，逐步建立安全感。完成首次馬背體驗後，小哲輕聲說出「我不怕了，馬馬很乖」，臉上露出難得的笑容，展現自信與成就感。活動結束後，母親也感性分享：「很久沒有看到他這麼放鬆、這麼開心了，謝謝活動讓他慢慢願意嘗試，也讓我能安心放手一下。」本次活動不僅見證孩子跨出重要的一步，也實際支持照顧者獲得身心喘息。

社會局長郭乃文表示，期盼透過自然環境與動物互動作為介入媒介，陪伴身心障礙學童在安全、支持的環境中逐步累積成功經驗，啟發潛能並建立自信，同時促進家庭共同參與，強化親子情感連結。未來社會局將持續整合多元資源，由政府推動完善政策，保障每一位身心障礙學童平等參與社會的權利，深化友善、包容的社會福利服務，攜手打造有愛互助的共融城市。

