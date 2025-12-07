南市推動「身心靈陪伴員培力計畫」 打造長者幸福安老城市





臺南市政府社會局昨日在國立成功大學舉辦「社區與機構身心靈陪伴員培力計畫」期末成果展，吸引逾百位民眾、社福團體及專業人員參與。該計畫由社會局與YMCA基金會合作推動，致力培育長者身心靈陪伴專業人才，今年共有36位學員取得資格，並於日照中心、長照站及老人養護中心服務，累計陪伴超過280位長者參與衰弱預防與自主活動，有效提升體能與生活品質。

社會局長郭乃文指出，臺南市老年人口已突破37萬人，占全市人口20.21%，在面對快速變化的人口結構下，市府持續強化老人福利推動。「社區與機構身心靈陪伴員培力計畫」辦理初階與進階課程共74小時的培訓及實習，培訓36位學員取得資格，並針對受陪伴長者進行前後測結果顯示，陪伴課程有效提升長者體能及自主生活能力。期盼學員持續扎根社區，並邀請更多民間力量加入，共同實踐「共學、共做、共好、共融」的高齡照顧模式。

臺南市政府表示，面對高齡人口持續攀升的趨勢，市府已推動多元老人福利措施，包括擴增社區照顧關懷據點、推動長青學苑、創齡中心及銀髮衣缽等活躍老化計畫，並持續推廣愛心手鍊、社福卡、中低收入老人生活津貼與住宅改善等服務，構建從健康促進、延緩失能到長照支持的完整高齡福利網絡。臺南市在《天下雜誌2025永續幸福城市大調查》中，平均每千名高齡者的社區照顧關懷據點比例位居六都第二，未來市府將持續整合跨局處資源、深化公私協力、強化社區照顧量能，提升長者社會參與，打造更完善的在地安老環境，讓臺南成為長輩最安心、最幸福的宜居城市。

