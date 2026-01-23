南市推廣具在地風味年節年菜

南市長黃偉哲、經發局長張婷媛及市場處代理處長林士群鼓勵民眾把握機會訂購傳統市場年菜，除可品嚐優質好料，還能參加購物節抽大獎。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、經發局長張婷媛及市場處代理處長林士群鼓勵民眾把握機會訂購傳統市場年菜，除可品嚐優質好料，還能參加購物節抽大獎。（記者李嘉祥攝）

農曆新年將近，臺南市政府經濟發展局及市場處集結多處傳統市場與特色攤商，共同推廣具在地風味的年節年菜，除展示各市場特色年菜及推廣資訊，提升民眾對傳統市場年菜的認識，也提供年菜訂購與銷售管道，協助市民提前規劃年節採購。

市長黃偉哲表示，市府持續推動傳統市場轉型與活化，年菜推廣活動除讓市民輕鬆選購兼具在地特色與傳統風味的年節料理，也能協助攤商拓銷；今年市場年菜品項多元程度更勝往年，不少名攤一釋出就秒殺，甚至有市場掛出完售紅牌，穩定成長接單熱度是對傳統市場品質與口味的最強肯定。

廣告 廣告

經發局長張婷媛說，市府整合各區公有市場年菜資源，協助攤商加強宣傳推廣，並持續優化訂購與行銷方式，今年多處市場年菜接單表現較去年穩定成長，崇義市場年菜接單量已超過去年，並持續開放訂購至除夕前；仁德市場今年訂購組數亦較去年增加，後續將視情況加開名額；文華市場則維持穩定接單節奏，年菜訂購情況與往年相當。

市場處代理處長林士群指出，今年有首次參與或重新規劃年菜販售市場加入推廣行列，部分市場年菜數量有限，已提前額滿或停止接單；開元市場今年首度推出年菜組合，目前持續接單中，麻五、玉井等市場持續由攤商自行接單，展現傳統市場多元彈性的經營特色；訂購公有零售市場年菜不僅優質美味，以數位平台登錄發票還可參加臺南購物節活動抽大獎，鼓勵市民把握機會採購各公有市場年菜，以實際行動支持在地市場。