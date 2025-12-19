南市推廣金牌農村 強化在地意象

南市農業局為金牌農村設計產品強化在地意象，透過多角化行銷將人潮引進農村觀光。（記者李嘉祥攝）

臺南市後壁區頂長社區去年榮獲農業部農村發展及水土保持署「第三屆全國金牌農村競賽」銅牌；為提高金牌農村知名度，市府農業局特辦理臺南市金牌農村推廣計畫，期強化金牌農村各個面向。

市長黃偉哲表示，臺南以農漁產業為根基，市府近年透過農村再生活絡社區，以金牌農村為目標培養及輔導農再社區，追求農村轉型，永續經營。

黃偉哲市長說，為讓更多人知道後壁區頂長社區成為全國金牌農村競賽銅牌社區並吸引到農村旅遊，市府挹注經費委託專業師資輔導金牌農村社區導覽解說、國際旅遊接待標準、故事述說技巧等增能培訓，除強化社區在地商品包裝設計，規劃金牌農村及潛力金牌農村遊程及上架旅遊平台販售，也邀旅遊部落客及媒體協助曝光，期望將人帶入臺南金牌農村，為社區帶來經濟發展。

農業局長李芳林指出，今年為臺南金牌農村設計七項農產品包裝，從麻油、酪梨到手工皂、農夫提袋等，強化在地意象並掛上金牌農村LOGO，可更易辨識金牌農村產品，另也設計雙語摺頁介紹放置於各大遊客服務中心及旅遊公司門市窗口供遊客索取，並拍攝雙語行銷推廣影片，同時也結合金牌農村周邊景點及潛力金牌農村社區規劃一日遊程及上架旅遊社，讓遊客體驗當地文化、農漁村產業及生活。

後壁區長李至彬說，後壁有十一個農村再生社區，數量僅次於白河區，且有三個社區參加全國金牌農村競賽獲獎，全臺南最多，也感謝農業部農村水保署及市府為頂長社區打造牌匾及掛設。