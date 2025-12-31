南市推樂齡學習獲評特優

南市教育局推動樂齡成果榮獲教育部一一四年度樂齡學習政策訪評特優，教育局長鄭新輝於市政會議中獻獎，市長黃偉哲肯定樂齡學習中心執行力。（記者李嘉祥攝）

臺南市長期推動樂齡學習政策及建構高齡友善終身學習環境成果獲中央肯定，於教育部「一一四年度樂齡學習政策訪評」中榮獲「特優」殊榮，教育局長鄭新輝特率獲獎團隊於市政會議獻獎，市長黃偉哲肯定市府及各樂齡學習中心深厚基礎與執行力。

黃偉哲市長表示，市府於卅七個行政區設置卅八所樂齡學習中心及二九三處樂齡學習拓點，形成綿密學習網絡，學員參與人次佔樂齡人口比例三成六二，六都第一，感謝各樂齡學習中心持續結合在地文化與社區資源規劃多元課程，提供市民豐富學習選擇，累積穩健而豐碩推動成果並獲得中央肯定。

教育局長鄭新輝說，市府持續強化樂齡學習支持系統，精進課程師資培育機制、建置專業訪視輔導制度、推動跨中心交流與成果展現，並結合臺南四百系列活動辦理「當我們一起走過：臺南樂齡的過去與未來」嘉年華，讓市民看見臺南高齡教育成果與未來方向；另亦積極推動退場私校與停辦小校轉型，打造兼具學習、培訓與跨局處合作功能樂齡學習場域，開創校園再利用新模式。

鄭新輝局長指出，各樂齡學習中心依社區特性與學員需求發展多元特色課程內容，結合地方文化、產業及社區資源，提供貼近生活的學習體驗，左鎮區「植物染布生活趣︱左鎮好風光」、北門區「藝起蚵畫樂妝社區」、白河區「蓮子創業班」及官田區「樂菱樂陶陶」等課程均深受學員肯定，展現樂齡學習與地方發展共榮的成果，建立臺南樂齡學習品牌。