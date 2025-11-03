南市推PBL跨域課程 5校獲獎

臺南市左鎮國小、億載國小、頂洲國小、文元國小及國立臺南大學附設實驗國民小學等五所學校，於教育部「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」及「二零二五數位跨域教育年會暨教師創新教材教法競賽」中脫穎而出榮獲全國獎項肯定，展現臺南智慧教育與AI跨域創新深厚實力與教育量能。

獲獎學校中，左鎮國小教師王鍠文、陳昱全的「西拉雅符號－以科技振興西拉雅文化」用科技說文化故事，展現地方文化與數位創意融合成果，勇奪乙組金獎；南大附小團隊「我是室內控溫高手」與「空氣品質小尖兵」二門課程分獲甲組金牌與銅牌；億載國小教師程毓盛、陳威任「校園安全好智慧升級版」作品榮獲甲組銅牌。

市長黃偉哲表示，臺南教育以創新為核心推動AI科技與PBL探究學習結合，讓學生從學習中培養問題解決與創造能力；獲獎五校不僅是臺南教師專業與創意展現，更代表臺南以智慧學習為核心打造跨域共學、共創共榮教育城市成績，未來也會持續推動AI與跨域整合課程。

教育局長鄭新輝指出，市府積極推動PBL跨域課程與AICT智慧學習，透過專案計畫及跨校共學社群協助教師強化數位教學力與課程設計力，希望從國小階段扎根學童跨域思考與運算思維，成為臺南邁向智慧教育城市重要步伐。鄭新輝說，將持續推動AI教育與智慧學習課程模組化，並擴大跨校共學社群，促進教師專業交流與課程創新，深化AI、PBL與跨域教育推動，打造學習無界、創新無限智慧教育城市。