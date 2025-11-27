南市提升登革熱防疫戒備 跨局處總動員強化巡查

台南本土登革熱疫情雖於11月25日正式解除，但市府並未鬆懈。面對境外移入風險持續升高，市府今(27)日由副秘書長徐健麟主持跨局處防疫會議，再次集結各單位檢討防疫作為，並強調「防疫全年無休」，要求持續強化源頭管理，從移工宿舍到社區環境全面提升警戒。

徐健麟表示，市長黃偉哲對登革熱防治十分重視，即便已入冬，病媒蚊仍可能於白天適溫時生存活動，防疫不能有任何空窗。尤其境外移入風險升高，外籍移工宿舍成為當前防疫管理重點，市府將加強盤點、分級巡查與聯合稽查，協助改善環境衛生，降低社區傳播鏈形成的可能性。

圖說：防疫人員深入社區巡查，實地檢查排水孔情形 (圖片來源/南市衛生局提供)

會中也邀請疾病管制署南區管制中心共同研商策略。副主任陳紫君肯定台南成功阻絕今年本土疫情，但提醒「地下室積水」及移工宿舍等場域仍需持續列管，避免形成潛在高風險點。

此外，為肯定基層同仁在疫情期間的辛勞，徐健麟特別頒發獎金予表現優異的仁德區蔡建德及永康區楊明勳里幹事。2人分享第一線巡查經驗表示，炎夏巡查需頻繁更換衣物，但能守護市民健康，再辛苦都值得。

圖說：台南市政府副秘書長徐健麟(左三)勉勵基層辛勞並頒發獎勵予表現優異同仁(圖片來源/南市衛生局提供)

根據台南市病媒蚊誘卵桶監測資料顯示，第47週平均陽性率為13.87%，仁德區蚊媒指數偏高；今年第1至47週累計誘卵桶卵粒數達88萬2,683粒。儘管冬季寒流將至，但白天溫度仍適合病媒蚊活動，提醒民眾家戶內外都不能鬆懈，尤其冷天時病媒蚊可能躲進室內避寒，提高叮咬風險。

登革熱防治中心提醒，目前台南境外移入病例仍持續增加，截至11月26日累計已達18例。市民若有出國旅遊或返鄉計畫，行前請務必清除居家積水，並於旅途中落實防蚊；返國後14日內若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛等症狀，務必盡速就醫並告知旅遊史，避免延誤診斷。

