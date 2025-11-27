南市提升登革熱防疫戒備 跨局處總動員強化巡查
台南本土登革熱疫情雖於11月25日正式解除，但市府並未鬆懈。面對境外移入風險持續升高，市府今(27)日由副秘書長徐健麟主持跨局處防疫會議，再次集結各單位檢討防疫作為，並強調「防疫全年無休」，要求持續強化源頭管理，從移工宿舍到社區環境全面提升警戒。
徐健麟表示，市長黃偉哲對登革熱防治十分重視，即便已入冬，病媒蚊仍可能於白天適溫時生存活動，防疫不能有任何空窗。尤其境外移入風險升高，外籍移工宿舍成為當前防疫管理重點，市府將加強盤點、分級巡查與聯合稽查，協助改善環境衛生，降低社區傳播鏈形成的可能性。
圖說：防疫人員深入社區巡查，實地檢查排水孔情形 (圖片來源/南市衛生局提供)
會中也邀請疾病管制署南區管制中心共同研商策略。副主任陳紫君肯定台南成功阻絕今年本土疫情，但提醒「地下室積水」及移工宿舍等場域仍需持續列管，避免形成潛在高風險點。
此外，為肯定基層同仁在疫情期間的辛勞，徐健麟特別頒發獎金予表現優異的仁德區蔡建德及永康區楊明勳里幹事。2人分享第一線巡查經驗表示，炎夏巡查需頻繁更換衣物，但能守護市民健康，再辛苦都值得。
圖說：台南市政府副秘書長徐健麟(左三)勉勵基層辛勞並頒發獎勵予表現優異同仁(圖片來源/南市衛生局提供)
根據台南市病媒蚊誘卵桶監測資料顯示，第47週平均陽性率為13.87%，仁德區蚊媒指數偏高；今年第1至47週累計誘卵桶卵粒數達88萬2,683粒。儘管冬季寒流將至，但白天溫度仍適合病媒蚊活動，提醒民眾家戶內外都不能鬆懈，尤其冷天時病媒蚊可能躲進室內避寒，提高叮咬風險。
登革熱防治中心提醒，目前台南境外移入病例仍持續增加，截至11月26日累計已達18例。市民若有出國旅遊或返鄉計畫，行前請務必清除居家積水，並於旅途中落實防蚊；返國後14日內若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛等症狀，務必盡速就醫並告知旅遊史，避免延誤診斷。
其他人也在看
日旅注意！愈來愈多國人赴日返台發燒 半數「確診流感」
即時中心／徐子為報導疾管署署長羅一鈞今（25）指出，日本流感疫情升溫，且會在耶誕節前後達到高峰。台中小兒科醫師施勝桓觀察，目前流感症狀以高燒、畏寒、倦怠、肌肉痠痛等4大症狀為主，最近患者出現這類症狀，經快篩有半數確診是流感，近兩週出現不少從日本返台的民眾，入境時被偵測出高燒，或是回台後有流感症狀就醫。民視 ・ 1 天前
聖誕跨年恐迎傳播高峰！疾管署急加購15萬劑公費流感疫苗 對象再放寬
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】疾病管制署表示，截至今(114)年11月24日，公費流感疫苗接種數約612萬人次，新冠疫苗接種累計約142萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種14,792人次。考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬到貨配送。 家庭型態多元化 嬰兒雙親皆可打公費疫苗 此外，考量現今家庭組成型態多元，有關公費流感及新冠疫苗接種對象「6 個月內嬰兒父母」調整為「6 個月內嬰兒雙親」，資格亦由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」之證明文件者，以協助尚在收養程序中的家庭順利同時接種。 65 歲以上長者流感重症最多 全球同步升溫 依據疾管署監測資料顯示，第47週(11/16-11/22)類流感門急診就診計85,425人次，較前一週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例(3例H1N1、21例H3N2、1例A未分型)及12例死亡(7例H1N1、5例H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體健康醫療網 ・ 6 小時前
全球首例！美國爆人類感染 H5N5 禽流感亡 專家揭可能傳染來源
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染 H5N5 禽流感病毒之病例。該病毒過去僅曾在動物中出現，從未在人類身上偵測。個案為居住於華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，於今(114)年11月初住院治療，並於今年11月21日不幸過世。州政府在其後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，最可能的感染來源為家禽本身、其飼養環境或可能受野鳥污染之場所。曾接觸該後院禽鳥及環境者目前均列入健康監測；截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，亦無人傳人跡象。美國疾病管制與預防中心（CDC）與華盛頓州衛生機構皆評估，此案不會提升對一般民眾之整體健康風險，對公眾的風險仍屬低度。 我國旅遊疫情建議維持第一級「注意」：風險評估未變 疾管署指出，新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A 型流感」病例。我國於今年4月已將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意（Watch）之旅遊疫情建議地區。本次個案並未出現人傳人健康醫療網 ・ 1 天前
腸病毒專攻1族群 羅一鈞：跨年將達最高峰
[NOWnews今日新聞]國內腸病毒仍處流行期且疫情持續上升，疾管署長羅一鈞對此表示，腸病毒疫情已於上周正式進入流行高峰期，預估高峰將延續至明年1月中、下旬，並可能於跨年前後達到最高峰，提醒近期主要流...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
全台腸病毒增溫！急診破萬、重症6年最多 爸媽速看症狀
【健康醫療網／記者陳靖安報導】國內腸病毒疫情持續上升，腸病毒易於人口密集且互動密切場所傳播，例如家庭、校園、安親班、托嬰中心及室內兒童遊戲場等，疾病管制署呼籲，家長及教托育人員持續教導學幼童養成良好的個人衛生習慣，加強學幼童以肥皂或洗手乳正確洗手、流行期間避免出入擁擠的公共場所，並落實生病在家休息。 本週急診突破1.1萬人次 重症創6年新高 依據疾管署監測資料顯示，目前處腸病毒流行期且疫情持續上升，第47週(11月16日至11月22日)門急診就診計11,893人次，較前一週(11,444人次)上升3.9%；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例(含9例死亡)，以感染伊科病毒11型(17例)為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型(各1例)，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。 腸病毒超強傳染力 返家必做這些事防感染 疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人或小孩都有感染風險，提醒大人出外返家後，務必先更衣，健康醫療網 ・ 1 天前
腸病毒入冬反常燒！9人重症死亡，專家：恐延燒到明年，大人別輕忽
近期全台腸病毒疫情再起。相較於過往流行期多落在夏天至秋初，現在即將入冬，腸病毒疫情卻反常呈現持續上升趨勢。為何入冬腸病毒疫情仍持續燒？大人也需要注意嗎？ 國內腸病毒疫情持續「發燒」。根據疾管署統計，11月16日～11月22日腸病毒門診、急診統計就診為1萬1,893人次，與前一週1萬1,444人次相比，增加3.9%。現階段社區流行腸病毒型別以克沙奇A16型為主，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。 在今年的腸病毒感染者中，共計19例併發重症確定病例，全部重症中有9例死亡。其中以感染伊科病毒11型轉重症人數最多，有17人，新生兒即佔約15例，而克沙奇A16型及克沙奇B5型則各有1人。 腸病毒入冬逆勢增加，竟是3元兇導致！ 一聽到腸病毒，多數人都會直覺認為這是發生在夏天的疾病，因此今年入冬腸病毒疫情持續燒，也讓不少人感到疑惑。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，腸病毒的活躍與否與氣溫有很大關聯性，氣溫高，病毒就愈活躍。這也是為何每年到了4～5月天氣轉暖，第一波腸病毒就蠢蠢欲動的原因。 不過，由於受全球暖化影響，入秋至今氣溫仍偏高，甚至有連續幾天高達27°C的「好天氣」，也讓康健雜誌 ・ 5 小時前
流感增25重症12死！中部20多歲男染A流「發病5天呼吸困難」住加護病房
衛福部疾病管制署今（25）日表示，上週類流感門急診就診較前週下降10.1%，另增25例流感併發重症病例及12例死亡；其中具心臟、腎臟病史的20多歲男性，一度重症住加護病房。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
流感狂燒全中國！醫院排1200人掛號 6歲女童「發燒1天」腦損險送命
近日中國稱為「甲流」的 A 型流感疫情升溫，其中又以兒童確診居多，各地醫院塞爆。不只連帶影響抗病毒藥物價格飆漲，掛完號想看診還得等1200多人，更有一名 6歲女童僅發燒1天，竟引發腦部受損，所幸經搶救後挽回性命。對此，醫師提醒，一旦身體不適，應進行快篩確認是否為流感，並在發病後黃金48小時內就醫治療，以免提高感染重症的風險。鏡報 ・ 1 天前
登革熱解封仍不鬆懈！台南緊盯境外移入威脅
[NOWnews今日新聞]雖然台南市本土登革熱疫情已於25日解除，惟市府防疫團隊仍不敢鬆懈，徐健麟副秘書長今（27）日仍主持召開登革熱防治跨局處會議，除對本次本土登革熱疫情防疫作為進行通盤檢討外，更針...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
流感來勢洶洶勿輕忽 亞東醫院：提早治療讓家庭安心過冬
（記者陳志仁／新北報導）流感疫情持續升溫，疾管署指出，本季不僅確診與重症案例攀高，接種率也創同期新高，隨著氣溫 […]引新聞 ・ 1 天前
疫情警告：12月下旬流感恐升溫 重症與住院將明顯增加
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：亞東醫院內科部主任廖俊星醫師提醒，H3N2 來勢洶洶，輕症期即應及早就醫，避免惡化／亞東醫院提供 流感年年來襲，但多數人總好醫師新聞網 ・ 1 天前
本土登革熱疫情解除！臺南市持續精進策略
南部中心／台南報導臺南市本土登革熱疫情已於25日解除，市府防疫團隊仍不敢鬆懈，今(27)日由徐健麟副秘書長主持召開登革熱防治跨局處會議，除對本次本土登革熱疫情防疫作為進行通盤檢討外，更針對日益嚴峻的境外移入登革熱疫情威脅研擬精進策略，規劃針對本市移工宿舍，加強盤點並落實分級巡查管理，降低社區登革熱疫情傳播風險。民視 ・ 5 小時前
亂吃成藥害慘！72歲翁流感拖成重症，緊急插管救回一命
很多人一旦出現感冒症狀，習慣自己買成藥吃，以為可以輕鬆應付，但對高齡或慢性病患者而言，這樣的做法可能帶來嚴重風險。亞東醫院近期就收治一位72歲葉姓病患，就是因為自行服用成藥延誤就醫，導致流感惡化成重症，不得不緊急插管治療。鏡報 ・ 6 小時前
流感季恐提早且趨嚴重 芝醫生籲做好防護
隨著冬季降臨，芝加哥居民紛紛拿出手套、帽子與厚重外套，為寒冷天氣做準備。不過，衛生官員提醒，今年流感季可能比往年更長、更...世界日報World Journal ・ 3 小時前
南市禦敵從嚴！今召登革熱防治跨局處會議 持續精進防堵
雖然南市本土登革熱疫情已於25日解除，惟市府防疫團隊仍不敢鬆懈，今（27）日由徐健麟副秘書長主持召開登革熱防治跨局處會議，除對本次本土登革熱疫情防疫作為進行通盤檢討外，更針對日益嚴峻的境外移入登革熱疫情威脅研擬精進策略，規劃針對本市移工宿舍，加強盤點並落實分級巡查管理，透過聯合稽查輔導外籍移工宿舍環境改善，強化移工健康衛生管理，降低社區登革熱疫情傳播風險。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
腸病毒嚴峻 3歲以下當心
國內腸病毒仍處流行期且疫情持續上升，疾管署統計，上周門急診就診計1萬1893人次，較上一周上升3.9％。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，含9例死亡，以感染伊科病毒11型（17例）為多，為近6年同期最高，其中新生兒腸病毒重症病例累計15例。中時新聞網 ・ 1 天前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 4 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 2 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前