南市擴大幼園長及主任正向管教及通報齊知能研習

▲南市教育局舉辦公私立幼兒園園長、主任正向管教及通報知能研習，透過專業課程與實務案例強化輔導管教法令與違法事件通報的專業知能。（記者李嘉祥攝）

為建構安全優質的幼教環境，落實「虐童零容忍」政策，臺南市政府教育局於11月25日及12月2日，分別於溪南、溪北兩場次舉辦「公私立幼兒園園長、主任正向管教及通報知能研習」，擴大邀集全市近550位幼兒園長及主任參與，透過專業課程與實務案例，強化幼兒園主管對輔導管教法令與違法事件通報的專業知能，共同守護幼兒身心健全發展。

市長黃偉哲表示，每個孩子都是父母的寶貝，幼兒園有責任提供安全、友善的學習環境；虐童零容忍是市府的政策目標，今年特別召集全市幼兒園領導者參與研習，期從管理層面建立正確法令認知與正向管教觀念，讓園長成為園內推動正向管教的核心，從根本預防不當對待事件的發生。

教育局長鄭新輝指出，在處理幼兒園違法事件時，常發現行為人對違法行為認知不足，因此此次研習特別安排「違法事件通報程序與知能」及「幼兒輔導與管教相關法令」等課程，以具體案例討論常見違法行為樣態，包括打頭、推頭、不當壓制身體等，並說明正向管教措施與阻卻違法事宜，希望園長與主任於研習後，透過園務會議向教保服務人員傳達正確觀念。

鄭新輝局長進一步說明，園長與主任為幼兒園管理的關鍵角色，除建立園內正向管教及宣導注意事項，亦應依照南市訂定的自主風險管理檢核表，定期落實巡堂、抽查監視器畫面及園務管理等事宜，積極關懷幼生學習狀況，掌握園內疑似違法事件情形，發揮主動掌握、全面預防的效果；若園內發生教保服務人員違法事件，一旦經查證屬實，負責人將依法處以最高6萬元罰鍰，情節重大者更將面臨減招、停招或廢止設立許可的處分。

鄭新輝局長也重申教保服務零體罰是基本原則，若有教保服務人員涉及違法對待幼兒將依法嚴懲，最高可處60萬元罰鍰，且終身不得在任何教保服務機構任職；此場研習是延續教育局推動「虐童零容忍」政策的具體行動，期透過系統化培訓與現場提醒雙管齊下，形塑溫暖且正向的教保服務文化；未來教育局將持續推動相關專業研習，要求各園落實正向管教，共同營造幼兒快樂、安全的成長環境。