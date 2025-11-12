南市攜手區公所完成防颱整備 保全戶疏散撤離安置無虞

南市府攜手區公所完成防颱整備，各區公所也已完成避難收容處所整備，並備妥民生必需品、發電機等物資，保全戶撤離安置無虞。（記者李嘉祥攝）

受鳳凰颱風及其外圍環流與東北季風影響，南部地區可能有局部大雨或豪雨發生機會，為防範颱風期間強風豪雨侵襲，臺南市長黃偉哲宣布12日停止上班課，並要求市府團隊及各區公所提前完成防颱準備。

市長黃偉哲指出，隨著鳳凰颱風路徑逐漸北上，臺南市將納入陸上警戒範圍，因應其可能帶來致災性降雨造成土石流及水災，市府及37區公所已備妥23萬個砂包及3600多片防水擋板供有需求的民眾領取，各區公所也已完成避難收容處所整備，並備妥民生必需品、發電機等物資，針對居住山區及沿海地區災害潛勢地區保全戶，請隨時配合區公所進行預防性疏散撤離或自主撤離。

黃偉哲市長說，日前受丹娜絲風災影響的47800多戶災戶中已有九成以上完成修繕或進入復建階段，僅少部分房屋因修繕工程進行中、產權問題、未影響居住安全或其他特殊因素，暫以帆布覆蓋防護；針對這些家戶，已請各區公所加強確認帆布布固定及檢查排水設施，並特別關懷弱勢及長輩住戶的安全，防止颱風來襲時發生二次災害。

民政局長姜淋煌指出，各區公所防災整備工作皆已就緒，亦針對弱勢保全戶啟動里、鄰關懷機制，民眾如有需求可依親或至各區避難收容處所避難；丹娜絲風災房屋受損時政府提供多項修繕及拆除補助措施，並主動協助弱勢戶修繕，也感謝各界慈善團體共同投入資源協助災後復建，市府責成各區公所持續追蹤修繕進度，並於颱風期間保持高度警戒，若有任何緊急狀況，將立即啟動災害應變機制，協助民眾安置。

姜淋煌局長強調，各區公所均站在疏散撤離、緊急安置及災後關懷第一線，以專業、行動力與同理心守護市民生命財產安全；因應停電或通訊中斷等緊急狀況，市府今年也添購各里發電機，強化防災應變能力，同時也完成各區無線電設備測試，確保颱風期間各單位通訊暢通，災情資訊能即時傳達。