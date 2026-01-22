南市攜手名人堂 推廣棒球文化

台南市長黃偉哲（中）與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋（右一）代表簽署合作備忘錄，與台南市體育局長陳良乾（右二）、棒球名人堂協會常務理事陳宗彥（左二）、前代理理事長趙士強（左一）等人合影。（郭良傑攝）

為深化台灣棒球文化保存與推廣，台南市政府與台灣棒球名人堂協會22日簽署合作備忘錄，由市長黃偉哲與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋代表簽署。未來將規畫在亞太成棒主球場設立名人堂展示專區，並共同辦理「台南棒球歷史展覽」，推動地方棒球文化傳承。

黃偉哲表示，棒球是台灣國球，更是深植人心的台南市球，台南是台灣棒球文化的重要發源地，長期培育選手、場地建設及棒球文化推廣等面向持續投入多元資源，培養出的優秀選手，在學術、運動及球界各領域成就榮耀，形塑出台南深具代表性的棒球城市形象。

他強調，這項公私部門攜手合作，共同為棒球文化保存與推廣邁出關鍵一步，未來將於亞太棒球訓練中心設立棒球名人堂，共同榮耀台灣棒球歷史。期盼讓更多市民與國人認識棒球英雄的文化歷史，延續熱愛讓棒球持續發光發熱。

台灣棒球名人堂協會理事長林華韋是民國60年台南巨人少棒奪得世界少棒冠軍及73年洛杉磯奧運棒球銅牌國手，從台灣體大校長退休後擔任中華職棒富邦隊領隊及棒球名人堂理事長。

「棒球是台南的靈魂，也是城市的驕傲」，林華韋指出，台南在台灣棒球發展有舉足輕重的地位。名人堂目前選出的48位名人，包括他有12位台南人，幾乎是台灣棒球歷史的縮影，名人堂能坐落台南，極具意義。

林華韋強調，簽署這項合作備忘錄，展現台南市不僅重視棒球訓練與競技，更珍視棒球的記憶與文化保存，讓歷史文化走進球場，期盼在亞太棒球訓練中心設立具代表性的保存空間，讓回憶永續傳承。

體育局長陳良乾說明，未來雙方將共同規畫辦理棒球展覽，由台灣棒球名人堂協會負責展覽文物之授權、運送安排，以及棒球歷史資料的整理與提供，體育局則負責展覽場地規畫、行政協助與溝通協調作業，確保展覽內容與策展品質。