南市攜民團為弱勢童免費配鏡

為協助經濟不利學生獲得視力照護，臺南市政府攜手億載國際同濟會、台南市家長會聯合會與東星眼鏡等單位辦理公益配鏡活動，為安南、佳里、善化、大內、山上、七股區學校推薦符合資格學生免費配鏡；市長黃偉哲致贈感謝狀肯定民間團體對學童視力健康的用心與支持，也感謝議員蔡麗青、曾培雅媒合促成此公益活動。

黃偉哲市長表示，近年學童近視年齡持續下降，若未及時矯正假性近視，可能演變為終身近視，嚴重影響學習、生活及安全；但部分孩童因家庭因素或照顧資源不足未能及時配鏡，感謝各界愛心讓弱勢孩童獲得完善照顧，生活更便利、學習更有自信。

教育局長鄭新輝指出，市府持續將護眼教育融入課程與校園生活，推動改善教室照明、正確用眼姿勢、定時休息與增加戶外活動，並加強親師生護眼觀念宣導及追蹤視力矯治，守護學童視力健康，也感謝各界共同守護學童視力健康，為孩子打造更清晰、更有希望的學習未來。

億載國際同濟會長李仰甯說，此次公益配鏡結合社會團體、家長組織與企業資源，由配合學校協助認定並核發配鏡券，可持券至東星眼鏡安和店、善化店及佳里店接受專業驗光並完成免費配鏡服務。

南市家長會聯合會理事長賴建良說，家庭與學校是守護孩子成長重要夥伴，期透過教育體系協助媒合公益資源，讓需要的孩子能即時獲得適切支持。東星眼鏡董事長施泯言說，企業善盡社會責任，期透過提供專業視力檢查與配鏡服務回饋地方、關懷學童健康。