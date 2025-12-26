南市政府地政局表揚績優從業人員

地政局二十六日表揚績優從業人員。

（記者翁順利攝）

記者翁順利／台南報導

台南市政府地政局二十六日舉行優良不動產從業人員聯合頒獎典禮，表揚十二位優良從業人員及一家租賃服務業。

葉澤山副市長代表市長黃偉哲公開表揚獲獎的從業菁英，獲獎者涵蓋不動產服務鏈各專業領域，計有優良地政士吳昭鑾、黃珮純、黃偉琳及葉群英等四位、優良不動產經紀人員王子鈺、黃俊賢、葉怡君、詹昆霖、鄭巧琪、鄭又瑄、盧鵬達等七人、優良不動產估價師陳善翔，以及優良租賃住宅服務業由大晟資產管理顧問公司台南分公司獲獎。

葉副市長致詞時表示，市府致力於各項開發建設，北安商業區市地重劃區（商六十）的完成、永康砲校完成遷移準備開發，南市有史以來規模最大的南科特定區A～O區段徵收也正辦理補償費發價作業中，各項公共建設的完善帶動不動產發展，地政局更從中扮演關鍵角色。不動產交易牽動社會經濟，更攸關市民財產安全與居住權益，從土地開發、買賣登記、估價鑑定，乃至住宅租賃政策等，每一個環節都是不可或缺的關鍵，仰賴不動產從業人員的專業與誠信，期許各位受獎人員不僅具備專業、誠信、服務的核心價值，更能秉持恪守法令，共同守護市民權益。

地政局長陳淑美表示，地政局持續致力推動不動產交易安全、地政數位化、不動產資訊透明化及防範詐騙等政策，期盼藉由標竿學習，提升整體不動產服務品質，促進產業良性競爭、正向發展。