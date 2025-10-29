南市政府提醒市民落實安全用藥「五要」、「五不」原則！
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為保障市民的用藥安全與健康，衛生局截至114年10月，已針對市場、夜市及市集進行64場次的查核，主要目的是查驗是否有攤販販售不法藥品，查核結果無違規情形。
衛生局局長李翠鳳呼籲市民，切勿購買來源不明的藥品；同時，販售藥品的業者必須持有藥商或藥局執照，禁止在路邊、夜市、及市集等場所隨意販賣。違者將依照藥事法第27條規定，處以新臺幣3萬元以上、200萬元以下的罰款。
提醒市民生病看醫生，用藥找藥師，並依安全用藥「五要」、「五不」原則使用藥品，「五要」原則：要知道風險、要看清標示、要告知病況、要遵照醫囑、要詢問藥師。「五不」原則：不聽別人推薦、不信神奇療效、不買地攤夜市賣的、不吃別人送的、更不要推薦給別人。另呼籲攤商應落實自主管理、遵守藥事法相關規定，共同營造安心消費環境。
