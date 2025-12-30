南市政風處推《2026廉能日誌》讓誠信走進日常

台南市政府政風處近日推出《2026日誌暨綠能宣導手冊》，以「陪伴式宣導」為核心理念，將廉政與專業倫理概念融入年度日誌設計，讓公務員在日常書寫與工作規劃中，自然接觸廉能提醒與制度指引，推出後獲得同仁熱烈回響。

政風處指出，這本手冊不僅具備年度行事曆與記事功能，更以四季為編排架構，結合採購作業、補助核銷、保密義務等公務常見情境，透過簡明流程圖與重點說明，協助同仁在面對行政壓力或模糊界線時，能有所依循、安心判斷，兼顧依法行政與自我保護。

廣告 廣告

圖說：2026日誌內頁融入政風廉能宣導，搭配簡明易懂的流程圖解與法令說明。(圖片來源/台南市政府提供)

為提升親近感，手冊也與臉書人氣粉絲團「偽公務員的菜鳥日記」合作，每月搭配一則貼近基層公務生活的幽默插圖，以溫暖筆觸描繪職場心聲，讓嚴肅的廉政議題轉化為更易理解、容易共感的日常提醒，獲得不少公務同仁「很有感」的回饋。

圖說：描繪基層公務員日常生活的幽默插圖，不但風格溫暖，貼近職場經驗的內容更讓公務員大呼有感。(圖片來源/台南市政府提供)

政風處表示，此次宣導並非單向灌輸法令，而是希望透過陪伴與提醒，協助同仁在工作中減少風險、避免誤踩紅線，讓每一次行政決定都能更安心、更踏實。

因應廉政署後續政策方向，政風處也預告，將規劃推出《2026專業倫理廉政宣導手冊－一起守護城市的味道》，以台南的歷史文化與廉政故事為主軸，進一步向市民傳遞誠信治理的價值，深化城市對廉能的共同認知。

更多品觀點報導

超前部署強化防汛量能 台南啟用60台移動式抽水機

直航啟動 台南與日本熊本往來更便利

