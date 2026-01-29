南市教局成立午餐保健科 專責學童營養與健康

南市教育局教育局長鄭新輝說明原隸屬學輔校安科的午餐保健股將獨立新設「午餐保健科」，專責強化學童營養與健康。（記者李嘉祥攝）

為持續提升學校午餐品質與學生健康照護，臺南市政府教育局將原隸屬「學輔校安科」的午餐保健股獨立新設置「午餐保健科」，於卅日舉行揭牌儀式，將專責統籌全市學校午餐、營養教育、食農教育、環境教育、學校衛生、健康促進及校園防疫等業務，展現市府對學童營養與健康議題的重視。

市長黃偉哲表示，因應中央營養三法訂定及教育部學校午餐政策，為確保學童營養均衡與飲食安全，在預算、員額及人力相對緊縮下，市府仍秉持「學童健康優先」核心理念整合資源成立「午餐保健科」專責單位，透過完整編制系統性推動學校午餐、食品安全與營養教育相關政策，有效回應教育現場需求。

教育局長鄭新輝指出，市府積極推動校園食農教育、健康促進與飲食教育，透過「餐前五分鐘」飲食教育、視力與口腔保健推廣、營養師與校方合作計畫等多元策略提升學生營養素養與健康行為，連續多年於「食育力城市大調查－教育與文化構面」獲得全國第一名，展現食育政策推動深耕與創新，另多校獲得「健康促進學校特色獎勵競賽」獎項，並連續四年榮獲地方政府辦理健康促進計畫特優縣市獎項。

鄭新輝局長強調，午餐不僅是學生每日飲食供給，更是健康教育與生活素養重要一環；「午餐保健科」成立後將結合現有營養師、校內師資與社區合作網，深化校園營養教育與午餐管理工作，建立系統性營養教育課程與健康促進機制，讓健康飲食觀念從校園扎根。