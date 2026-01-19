南市教育局公布鄭方形事件澄清專區及真相影片 疾呼莫以不存在事件持續傷害

南市府邀集幼兒園代表、家長代表及關心幼兒權益人士召開記者會，公布鄭方形事件澄清專區及真相影片，疾呼莫以不存在事件持續傷害。（記者李嘉祥攝）

▲南市府邀集幼兒園代表、家長代表及關心幼兒權益人士召開記者會，公布鄭方形事件澄清專區及真相影片，疾呼莫以不存在事件持續傷害。（記者李嘉祥攝）

針對民眾「鄭方形」近日持續於社群媒體散播其幼兒遭性侵案遭臺南市政府教育局「吃案」訊息，市府19日邀集幼兒園代表、家長代表及關心幼兒權益人士共同召開記者會嚴正澄清；副市長葉澤山、教育局長鄭新輝、法制處長楊璿圓等均出席；為導正視聽、提供正確資訊，教育局也於官方網站設置「鄭方形事件澄清專區」，同步發布一系列真相說明影片、Q&A懶人包及相關法律文書，呼籲社會大眾回歸司法事實，「不應以不存在的事件，持續傷害無辜孩子」。

廣告 廣告

葉澤山副市長表示，市府對於任何兒少保護案件均以最高標準依法處理，全案已由司法機關嚴謹審理並獲不起訴確定，真相已非常明確，決不容許任何人以不實指控傷害無辜兒童，破壞教育安寧環境；鄭方形的行為已從尋求真相轉變為利用孩子進行網路煽動與募款，不僅對自身孩子造成難以抹滅的標籤傷害，更波及其他無辜幼童與家長，嚴重踐踏兒少權益與社會大眾的愛心；市府絕不允許教育現場成為網路不實霸凌的場域，會全力支持教育局及所有受害家長與同仁，透過法律途徑追究到底。

鄭新輝局長說明鄭方形所指控案件，司法機關經詳細調查，包括數位鑑識還原監視器畫面及扣案手機，均未發現任何犯罪事證，相關驗傷報告亦無明顯外傷紀錄，檢察官偵查後於114年2月20日作出不起訴處分，復經臺灣臺南地方法院於同年6月20日裁定駁回其交付審判聲請，全案司法程序已告終結，所謂「吃案」之說，實為無視司法結果的不實指控。

鄭新輝局長指出，為使公眾迅速掌握事件全貌，教育局特於官方網站建置「鄭方形事件澄清專區」，系統性彙整判決書、法律裁定、懶人包圖卡及完整真相影片；公開的影片內明確顯示，鄭方形夫婦早已多次前往教育局觀看相關監視影像，並非其所稱「要不到影片」，另亦揭露鄭方形非法取得畫面後，惡意剪輯其他幼童因分離焦慮受安撫的日常片段，影射為不法情事藉此誤導社會大眾、博取關注與募款；專區影片亦整理事件時間軸，說明其募款資金流向與實際用途，提醒民眾慎防網路不實訊息，避免成為詐騙幫兇。

財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會執行長陳振傑說，園方始終秉持專業與愛心照顧每位幼兒，對於監視器畫面遭非法取得並惡意剪輯，扭曲園長安撫分離焦慮幼童日常畫面感到極度痛心與遺憾，此舉不僅污衊園內教保人員的專業與人格，更讓所有認真工作的教育同仁承受莫大壓力；他呼籲社會大眾信任司法、回歸理性，讓幼兒園回歸平靜，真正守護所有孩子。

孩想陪你長大聯盟總召徐妮妮也強烈譴責利用孩子苦難進行網路募款與煽情的行為，認為鄭方形的作為已非單純個案訴求，而是系統性地製造恐慌、撕裂親師信任，並對其他家庭造成真實的霸凌與傷害；她也提及此種未審先判的網路公審正加劇幼教現場對男性工作者的排擠與標籤化，讓熱情的專業人員因恐懼而卻步，絕非孩子之福，且該案經歷三道司法關卡確認查無實據，不應讓片面的網路謠言凌駕於法治保護網之上，呼籲大眾停止轉傳未經查證的訊息，共同守護乾淨的教育環境。

教育局也再次強調，處理任何校園事件皆依「有案即查、屬實即罰」原則，絕不允許以不實指控破壞教育環境；針對鄭方形於公共場合擾亂秩序、咆哮公務人員、涉嫌性騷擾女性同仁、疑似竊取公務硬碟及散布不實陳述等行為，教育局與受害同仁已依法提出妨害名譽、竊盜、違反個人資料保護法等共17項刑事告訴，目前均由司法機關偵辦中，也嚴正呼籲社會大眾理性辨識網路資訊，切勿轉傳未經查證的影片與訊息，讓幼兒園回歸正常教學。