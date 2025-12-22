南市教育局強化鑑定評估專業團隊 精準回應學生需求打造完整特教支持鏈

南市教育局強化鑑定評估人員的專業培訓，並持續充實人力配置，精準回應學生需求，打造完整特教支持鏈。（記者李嘉祥攝）

臺南市教育局積極推動特殊教育鑑定評估工作，114學年度增聘3位專職鑑定評估人員，總計有7位專職人員；為確保鑑定品質，114年度並辦理多場培訓課程，包含幼兒園身心障礙幼兒鑑定評估人員培訓2場、高級中等以下學校身心障礙學生鑑定評估人員培訓1場，共計培訓116名幼兒園鑑定評估人員、109名高級中等以下學校鑑定評估人員，另也辦理12場次測驗相關研習、研判分析研習及跨專業醫療鑑定合作研習，累計1632人次參與，有效提升專業知能。

市長黃偉哲表示，特殊教育學生鑑定評估是提供適性教育的第一步，透過評估才能確保每位特殊需求學生獲得適切的教育資源與支持；市府重視鑑定評估人員的專業培訓，並持續充實人力配置，期盼透過完善的鑑定機制，讓特教學生都能在最適合的環境中學習成長，市府也會持續投入資源，打造更友善、更專業的特殊教育環境。

教育局長鄭新輝指出，鑑定評估工作攸關特教學生權益，需要專業人力與跨專業團隊協作；南市透過國教署增置人力及市內借調教師，建立穩定的鑑定評估團隊，並透過系統性培訓課程強化專業能力；今年度專職鑑定評估人力服務範圍涵蓋學前、國小、國中及高中階段，有效減輕現場教師鑑定評估工作負擔，進而提升鑑定量能及品質；未來也會持續精進鑑定評估機制，確保每位特教學生都能獲得公平且專業的評估服務。

鄭新輝局長也進一步說明，為持續提升鑑定評估專業知能，114學年度寒假期間將增辦高級中等以下學校鑑定評估人員研習，邀專家學者分享最新鑑定工具與實務經驗，歡迎轄內國小教師、特教教師及相關專業人員報名，期透過定期培訓與經驗交流建立更完善鑑定評估支持網絡，為特教學生提供更精確、更貼心的服務。