南市教育局攜手企業推動護眼行動 公私協力保護學童視力健康

▲南市教育局長鄭新輝致贈感謝狀，肯定永龍建設與文雄眼鏡延續經濟弱勢學童免費配鏡公益計畫，公私協力提供學童視力照護。（記者李嘉祥攝）

學童視力健康是教育發展的重要基石，臺南市政府教育局今年持續結合民間資源推動護眼行動，攜手永龍建設公司與文雄眼鏡延續經濟弱勢學童免費配鏡公益計畫，並於永華市政中心舉辦捐贈感謝儀式，教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝企業長期投入學童視力照護，落實企業社會責任。

市長黃偉哲表示，良好的用眼習慣與及早矯正視力同等重要，尤其學童視力健康攸關學習成效與未來發展，市府高度重視護眼政策的推動，感謝永龍建設與文雄眼鏡連續8年投入資源，從偏鄉小校出發、逐步擴展至全市國中小有配鏡需求的弱勢學生，並透過專業團隊入校服務或協助家長就近配鏡，讓孩子能即時獲得完善的視力照護，展現公私協力守護孩子健康具體成果。

教育局長鄭新輝指出，科技發達，很多學童因過早接觸3C產品且使用時間偏長，加上不良用眼習慣，視力不良情形逐年受到關注；教育局持續將護眼教育融入課程與校園生活，推動改善教室照明、正確用眼姿勢、用眼定時休息、增加戶外活動，並加強親師生護眼觀念宣導，同時追蹤矯治情形，並結合免費配鏡等資源，全面守護學童視力健康。

鄭新輝局長說，據統計顯示，南市113學年度學生裸視不良率約為51.36%，其中國小為43.85%、國中為70.57%，皆低於全國平均；此次公益計畫對經濟弱勢家庭孩子視力矯正需求實有助益，具體展現民間力量與教育政策的良性結合。

永龍建設董事長吳福明強調企業的成長來自社會支持，期盼透過公益行動回饋社會，協助學童看見更清晰的世界，讓關懷持續傳遞；文雄眼鏡執行長張文雄表示，孩子戴上眼鏡後展現自信與專注，是團隊投入公益最大的動力，此計畫不僅提供視力矯正服務，更將關懷送進校園，形成正向循環讓愛心持續延續。