南市教育局攜手臺師大辦科學實驗營 透過實作讓學生深入了解科學原理

南市教育局攜手臺灣師範大學辦強化學生基礎科學實驗營隊活動，讓學生透過觀察與驗證深化科學理解，建立扎實科學素養。（記者李嘉祥攝）

▲南市教育局攜手臺灣師範大學辦強化學生基礎科學實驗營隊活動，讓學生透過觀察與驗證深化科學理解，建立扎實科學素養。（記者李嘉祥攝）

為提升學生的科學探究能力，臺南市政府教育局今年續與國立臺灣師範大學合作，6日起一連二天於下營國中辦理「強化學生基礎科學實驗營隊活動」，吸引164名國中小學生參加；營隊規劃多項課堂較不易實施的實驗，由臺師大專業團隊親自指導學生操作，讓孩子透過觀察與驗證，深化科學理解，建立扎實的科學素養。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，科學教育重點在於提供足夠的實驗與操作機會，市府與國立臺灣師範大學合作辦理科學實驗營隊，有效提升學生的實作能力並提升科學興趣，今年學生於全國科展表現亮眼，展現出色科學研究能力與科學素養；未來市府會持續投入資源支持學校深化探究與實作課程，期待更多臺南學子在科學領域展現實力。

教育局長鄭新輝說，透過科學實驗營隊能補足課堂中較難安排的實驗操作，協助學生在真實情境中累積科學實作經驗；此次活動課程內容涵蓋生物顯微觀察、植物光合作用驗證、基礎電路操作等多元主題，讓學生透過觀察、比較與操作深化科學理解，未來也會持續推動科學教育的扎根與深化，培育具有探究能力的未來科研人才。

國立臺灣師範大學化學系教授姚清發指出，臺師大致力推動科學教育向下扎根，此次營隊課程結合生物、物理與化學等多項主題，包括磁學應用、大氣壓力、巴克球的結構、藍染術及色層分析等實驗課程，邀集11位具自然科學專長的教授、校長與教師擔任講師，期盼讓學生在2天課程中獲得完整而扎實的科學學習經驗。

參加營隊的億載國小學生鄭詠澤說，透過親手操作實驗能更投入科學學習，他最喜歡的是「巴克球」課程，透過組裝不同結構的過程理解幾何形體原理；下營國中學生姜方筑印象最深刻的是顯微鏡觀察活動，第一次親眼看到草履蟲的生殖與水蘊草的葉綠體流動，讓課本上的概念變得具體可見，也提高學習自然科學興趣。