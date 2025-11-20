南市教育局攜手領航教師落實跨校共學與5G創新實驗計畫 打造有感學習

南市教育局深耕數位教育，攜手領航教師落實跨校共學與5G創新實驗計畫，透過科技運用打造有感學習。（記者李嘉祥攝）

▲南市教育局深耕數位教育，攜手領航教師落實跨校共學與5G創新實驗計畫，透過科技運用打造有感學習。（記者李嘉祥攝）

臺南市持續深耕數位教育，展現科技融入教學的創新實踐；崇學國小、長安國小領航教師於「2025臺灣教育科技展」中現場演示數位教學策略與應用經驗，以及5G新科技學校展演VR融入教學的成果，透過生成式AI學伴與沉浸式學習體驗引導學生主動學習，展現教師專業共學與學生自主學習的雙向成果，也開啟以科技驅動「有感學習」的教育新篇章。

廣告 廣告

演示課程聚焦最具前瞻性的生成式AI與 VR虛擬實境技術，兼具創新與教育深度，崇學國小教師張琬翔同時為數位陪伴計畫領航教師，於「e度解密能源」課程中導入生成式AI學伴，協助學生自主提問、分析與整合，探索再生能源與永續發展議題，展現AI輔助思考的實質價值；長安國小教師黃品甄則以「玩樂之聲PLUS－海洋篇」為題，運用VR沉浸式體驗引領學生潛入海洋世界，透過感知與互動了解聲音傳導現象，啟發學生的科學探究力與環境永續意識。

市長黃偉哲表示，南市長期推動教育數位轉型，從智慧學習環境建構到AI與VR等新科技導入，持續展現教育創新實踐力；透過領航教師、跨校共學與5G創新實驗計畫，讓科技不僅走入課室，更融入學習歷程與思考訓練，開啟多元互動的新型學習模式；未來會結合在地特色課程與生成式AI應用，推動更多具創造力與溫度的教學方案，成為「以科技驅動、以人為本」的智慧教育城市。

教育局長鄭新輝指出，南市教師妥善運用數位學習平台與AI支持系統，透過數位科技發展建構以學生為中心的學習模式；領航教師團隊是推動教育科技轉型的重要推手，其精熟數位教學策略，適切導入AI工具，強化學生自主與合作學習能力，近年更積極將新興科技融入教學，讓學生透過虛擬實境走進歷史與自然情境，從被動學習轉為主動探索，從單向學習轉為主動參與，實現人人都能參與的智慧課堂。

南市數位學習推動辦公室主任高誌健強調，南市數位陪伴機制深入58所學校，透過領航教師共備引導讓現場教師專業軟實力賦能增強，也讓數位學習推廣得以深化；崇學國小、長安國小兩校以AI學伴與VR體驗展現「科技為學而生」精神，落實以學習者為核心設計，未來也會持續推動生成式AI應用、跨校課程研發與數據分析，促進教師專業成長，讓科技成為激發學生學習動能的力量。