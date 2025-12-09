南市教育局歲末秀成果 三大關鍵力引領教育升級

南市教育局長鄭新輝率團隊歲末秀成果，展現以教育建設、創新教學及幸福守護等三大關鍵力引領教育升級成績。（記者李嘉祥攝）

▲南市教育局長鄭新輝率團隊歲末秀成果，展現以教育建設、創新教學及幸福守護等三大關鍵力引領教育升級成績。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府深耕教育，今年於各項教育評比中屢創佳績，總計囊括超果70項以上全國第一；教育局9日於善化蓮潭國中小舉行「進化．蛻變－教育再升級．一起變更好」2025年終成果發表會；為展現數位科技融入教育成果，發表會創新打造「劇場」般沉浸式任務導覽，透過雙語學生司儀開場、具象化主題影片，教育局長鄭新輝專題簡報及「三力升級儀式」，帶領與會人士實際走入教育現場，體驗「教育建設力、創新教學力、幸福守護力」三大關鍵力量如何推動臺南教育全面升級。

廣告 廣告

教育局長鄭新輝表示，在市長黃偉哲支持下，教育局持續以「扎根基礎，迎向未來：點亮每個孩子心中的希望」為願景，為孩子扎根基本學力、培養美學創思力、問題解決力、智慧科技力、全球溝通力，並於各項評比中展現亮眼成績，榮獲樂齡學習績優城市特優、健康促進學校卓越縣市獎、校園資訊基礎環境特優、績優數位學習推動辦公室卓越獎與因材網績優縣市獎雙獎、家庭教育中心獲中輟輔導績優單位、辦理社大業務優等、海洋教育推手獎地方政府獎等；亮點學校團隊也榮獲全國教學卓越獎2金2銀、4校榮獲閱讀盤石獎項。

在教育建設力方面，鄭新輝局長指出，新設校沙崙國際高中、蓮潭國中小國中部已正式啟用，並全面完成高國中小智慧型觸控大電視、水擦黑板及節能省電燈具等教學設備升級；同時也打造友善通學環境，截至目前已投入超過13.2億經費完成102校通學環境，2025年另爭取14校獲補助2.7億經費；另也全面提升校舍安全，耐震補強改善371棟校舍、8.2億改善1201間老舊廁所、丹娜絲災後投入2.45億修復受損校舍。

在創新教學力方面，鄭新輝局長說，教育局推動全面普及化閱讀，已建置的布可星球平台參與人次已逾3942萬人次、補助國小圖書32萬餘冊、有4校獲全國閱讀磐石獎肯定，同時推動PBL專題式學習課程、落實差異化教學，學生學習成效顯著提升，三管齊下提升雙語教學比例，全市學校皆已達B類以上；生成式AI平台全市逾7成學校應用、承辦首屆總統盃AI素養爭霸賽，國小及國中偏鄉組更囊括金銀牌；教育局也普及推廣機器人教學，目前已有90校參與重點學校，並辦理AI機器人全國賽，營造學生展現實力的舞台。

在提升幼兒照顧服務部分，109-114學年度新增加、調整公幼及非營利2歲專班115班及3至5歲班122班、115學年度將再增2歲專班2班及3至5歲班5班；推動健康體適能，113學年度國中小體位適中率提升0.45%，各項健康指標優於全國平均，並辦理機車、自行車安全宣導，逾4700學生參與；創新午餐及食農教育，持續充實教材、開發教具與教案及辦理教師特教知能研習31場次計2028人次參與、首創英語資優教育方案；另有12所數位機會中心及7所社區大學服務逾1.6萬人次、38所樂齡學習中心服務55歲以上長者逾20萬人次。

在未來展望方面，鄭新輝局長強調，將持續升級教育軟硬體建設，包括升級校園污水系統、推動生生有平板等設備，強化校園數位學習環境、成立安定教研中心、投入5,517萬新增2處央廚；持續深化PBL課程、機器人教育、打造AI學習生態等，以優化「建設、教學、守護」三向度的品質為核心，深化各項教育軟硬體建設與教學創新，讓每個孩子都健康成長。