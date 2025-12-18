南市教育局落實正向心理健康促進計畫 提升師生心理韌性與樂觀態度

南市教育局落實正向心理健康促進計畫，透過系列課程與活動提升師生心理韌性與樂觀態度，圖為正向心理健康社群工作坊。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局積極推動正向心理健康教育，持續在校園播下幸福與韌性的種子，自111學年度起連續4年推動「正向心理健康促進」議題計畫，透過系列課程與活動，提升全市師生的心理韌性與樂觀態度；在高雄醫學大學正向心理中心主任吳相儀的專業指導下，東區復興國小擔任中心學校，與大新國小等10所種子學校，透過定期共識會議進行跨校分享交流，擔任各校推動正向心理的關鍵力量。

市長黃偉哲表示，沒有心理健康，就沒有真正的健康，市府持續支持正向心理計畫，鼓勵師生以「樂動、樂活、樂食、樂眠」方式打造穩定且有力量的生活步調，也肯定教師在課堂之外願意陪伴孩子覺察情緒、勇敢表達，讓正向氛圍在校園落地生根。

教育局長鄭新輝指出，面對快速變動時代，孩子所需能力不再只有學業表現，更需要抗壓力、情緒調節力與勇於面對挑戰的勇氣，照顧好自己，才有力量照亮孩子的心，今年度正向心理健康計畫特別從「支持教師」出發，由專業心理師帶領各校社群運用 SEE Learning 進行情緒與正念課程，讓教師能在安全的學習場域分享經驗，也把新的方法帶回班級中，形成持續擴散的正向循環。

鄭新輝局長說，南市並自113年起發展「跨校走讀」行動，今年在大新國小校長王建智、仁愛國小校長蔡淑芬與文山國小校長楊鎮鴻帶領下，團隊走訪綠谷西拉雅、蕭壟文化園區與井仔腳瓦盤鹽田，透過在地踏查深化彼此的合作情誼，建立校際間支持連結；其中北門泰安宮的「最有溫度的公共電話亭」故事尤為動人，令所有教育者深受感動。

在學生面向，教育局也辦理創意圖畫比賽，今年共收到269件作品、130件獲獎，學生以細膩情感觀察，透過畫筆與色彩表達內心世界，展現豐富的創造力與感受力；探索教育課程也帶領學生走出教室，透過石門山登頂、新化林場探險與烏山嶺古道探索，培養面對挑戰的勇氣與團隊合作的人際能力。

鄭新輝局長強調，未來將持續依循教育部 SEL 五大能力架構，強化學校的心理健康支持系統，並以課程、行動與跨校合作並進方式，陪伴師生建立更穩固的心理韌性，朝向正向樂觀、幸福前行的校園願景共同邁進。