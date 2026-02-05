南市教育局輔導學校落實三級品管 打造安全舒適明亮校園工程

▲臺南市立九份子國民中小學二期校舍暨地下停車場新建工程採購案」工地現勘。

【記者 劉秋菊／台南 報導】為確保校園工程施工品質與使用安全，臺南市政府教育局持續推動校園工程督導機制，邀集具不同專業背景與實務經驗之外聘督導委員進場查核，提出具體改善建議，協助學校精進工項與管理。目前刻正進行重建工程的校園，教育局均已至少完成一次工程督導，以陪伴學校、輔導精進的方式辦理，全面落實公共工程三級品管制度，從制度面嚴格把關，確保校園工程兼顧施工品質與教學需求。

▲臺南市立九份子國民中小學二期校舍暨地下停車場新建工程採購案」督導簡報。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，校園工程攸關師生每日使用安全，市府一貫要求「如期、如質」是基本原則，透過專業督導機制把關細節與工安管理，每一分建設經費用在刀口上，讓家長放心、學校安心。南市校舍建設成果亦屢獲肯定，近年累計榮獲園冶獎6座、國家卓越建設獎13座及市府公共工程優質獎9座等，展現市府團隊在工程品質控管上的專業。

教育局長鄭新輝指出，從109年至114年，重建校舍達23棟，經費逾16億7,000萬元，且校園建築使用年限長、工程介面複雜，更需要以制度化方式降低風險。教育局以工程督導結合三級品管，協助學校督導廠商落實一級品管，輔導學校辦理二級品管的工程督導，並配合市府及中央主管機關三級品管查核，針對施工品質、工地安全、材料與工法、現場管理及使用需求等面向提出改善要求及建議，以確保品質符合要求。

▲臺南市立中山國中教學行政大樓興建工程督導簡報。

教育局補充，外聘工程督導委員就現場動線安全、施工圍籬與警示、工序銜接、材料檢驗、品質檢驗及缺失改善等，均提出具體可行建議，並請學校與廠商依期限完成改善回復，以確保後續施工品質穩定、工程如期推進，並兼顧學校及幼兒園使用安全與教學需求。

教育局表示，市府工務局亦有施工查核制度，搭配本局工程督導機制，形成雙層把關、相輔相成；未來將持續依工程性質與工期規劃組成督導小組，擴大辦理校園工程督導與查核頻率，並持續精進工地安全管理、品質檢驗及缺失追蹤機制，確保校園工程以學生為中心、以安全為底線，打造更安全、友善且具前瞻性的學習環境。（照片記者劉秋菊翻攝）