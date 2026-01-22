南市教育局辦初任學前特殊教育教師教學支持研習 強化特教教師專業知能

南市教育局辦理初任學前特殊教育教師教學支持研習活動，強化特教教師專業知能。（記者李嘉祥攝）

為提升學前教育階段初任特殊教育教師專業知能，臺南市政府教育局於學甲區東陽國小辦理二場次「學前階段特殊教育班教學支持研習」，共計2場次，首場以「從新手到園所一份子，學前巡輔教師的互動與親師溝通」為主題，引導初任特教老師能以同理心與家長對話；第二場以「玩中學的設計力，建立支持系統與專業分享文化」為核心，提供初任教師增能與支持；包括113學年及114學年初任學前特殊教育教師及代理教師共40位參與，為教師特教專業奠定重要基礎。

此次研習內容涵蓋介紹學前特教教師的角色與職責入門、師生的互動與親師溝通等面向；東陽國小陳怡靜老師以豐富實務經驗、生動流暢口條及具體實務策略，讓學員對幼兒園課程類別更加理解，進入班級時更能掌握班級課程規劃及流程；課程中也協助教師重新檢視自身的教學策略，啟發新的思考方向，對於教學心法有更多的理解，對於幼兒教育及IEP目標的擬定有更明確的方向。

市長黃偉哲表示，市府重視特殊教育的推動與發展，尤其學前階段是孩子成長的重要起點；市府團隊持續打造友善與包容的學習環境，讓每位幼兒都能獲得適性教育，並透過專業研習，強化學前教育教師專業，讓孩子在愛與支持中成長。

教育局長鄭新輝指出，為精進教師專業，教育局持續推動多元支持措施，除定期辦理專業研習，也鼓勵學校建立教師專業學習社群，提升教學品質，另也持續補助經費支持學前特殊教育教師增能，打造支持性的學習環境，讓每位幼兒都能快樂學習、健康成長，也期待初任教師能將所學應用於教學現場，提供特殊幼兒更適切的教育與照顧。