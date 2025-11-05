南市教育局辦性別事件暨創傷知情案例研討會，提升第一線教育人員處理知能。（記者李嘉祥攝）

為強化學校性別事件調查人員及相關行政、輔導人員的專業知能，臺南市政府教育局5日於南新國中舉辦「114年度友善校園性別事件暨創傷知情案例研討會」，邀教育、法律、警政與社政等領域專家學者共同分享，吸引近120名校園性別平等教育委員及第一線教育人員參與，期透過案例研討與專業對話，提升性別事件處理效能與敏感度。

教育局邀國立成功大學法律學系副教授葉婉如與律師許哲嘉進行「性平事件調查程序與司法判決見解」專題講授，另教育局學生輔導諮商中心專任輔導教師林純如、警察局婦幼警察隊警務員潘品如、社會局專委陳宜君也進行「校園性別事件創傷知情案例研討」，以跨專業合作方式深化實務交流；會中同時播放「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）相關影片，倡議性別人權精神，落實教育現場的性別平等意識。

市長黃偉哲表示，校園應是最安全的學習環境，市府責無旁貸守護學生的身心安全；性別平等教育不是口號，而是要落實在日常的每一個細節中，期望透過專業研討與跨領域合作，讓學校成為安全、友善、尊重的場域，讓每位孩子都能安心學習、健康成長。

教育局長鄭新輝說，面對性別事件日益多樣化與複雜化，學校第一線調查與處理人員的專業知能格外重要；此次研討會特別安排案例討論，讓教育、法律與警政專家共同剖析真實案例，期幫助同仁面對事件時能兼顧程序正義與人權關懷，提升專業判斷力與應變能力，也強化學校性別事件調查與輔導人員的專業能量，建立跨單位支援與協作機制，打造更安全、更友善的校園環境，實踐「友善校園、性別平等」的核心理念。