南市教育局辦數位學習家長宣講 瞭解科技教育共創學習支持網

南市教育局辦理數位學習家長宣講活動吸引來自各地近百位家長參與，共同關心數位學習新趨勢。（記者李嘉祥攝）

▲南市教育局辦理數位學習家長宣講活動吸引來自各地近百位家長參與，共同關心數位學習新趨勢。（記者李嘉祥攝）

為讓家長在數位學習時代中有效陪伴並支持孩子，臺南市政府教育局於和順國小舉辦「數位學習家長宣講」活動，高雄市數位學習國際教育協會理事長陳青年、新竹市家長聯合會榮譽理事長王文賓，以及來自各地近百位家長熱情參與，共同關心數位學習新趨勢，展現家長與學校攜手推動數位學習的決心與力量；陳青年理事長並現場加碼摸彩二台平板電腦，期勉家長與學生持續精進數位應用能力，落實數位學習於日常生活中，參與者反應熱烈，研習活動氣氛良好。

廣告 廣告

活動中設計「因材網」體驗環節，協助家長了解數位教學模式與學習診斷機制，並藉由節點狀態了解孩子對知識的掌握與學習成效；實作課程部分由教師示範如何使用AI教學夥伴e度進行互動式教學，藉由即時互動問答、解題與輔助學習的引導方式，讓孩子漸進式學習。首次參與家長分享，透過宣講與體驗課程，能更清楚掌握「因材網」的功能與操作方式，消除對於孩子使用數位學習的疑慮，對科技融入教育有全新認識與肯定，更有信心陪伴孩子共學成長。

市長黃偉哲表示，隨著智慧城市建設推動，市府將科技創新融入市民日常與教育現場，自籌經費為國中小教室建置智慧觸控電視，實現「班班有大屏」目標，全面升級教學環境，顯著提升教學效能，更屢獲全國肯定；推動數位學習成果亮眼，連續2年榮獲全國「績優數位學習推動辦公室」特優獎及卓越獎，另也連續11年蟬聯「校園資訊基礎環境建設全國特優獎」，展現多年來累積的推動實力與深厚基礎；未來也會將持續苦力，在數位教育領域持續領航。

教育局長鄭新輝出，南市教育以「扎根基礎迎向未來」為願景，近年積極推動「課中差異化教學」與閱讀素養平台「布可星球」等多項教育政策，其核心理念在於「讓每個孩子在每堂課都有學習」，透過數位學習平台診斷功能與提升教師數位應用能力，即時掌握學生學習進度，並依據個別差異調整教學策略，不僅減少課後補救教學需求，也有效縮小學習落差。

鄭新輝局長說，根據教育部透過平台數據對照學科成績的分析顯示，使用數位教學平台四小時以上的學生，在國、英、數三科的成長測驗通過率明顯優於未使用者，顯示數位學習推動的成果值得肯定，此次也邀請家長共同關心數位學習新趨勢，希望透過親師攜手，引導孩子妥善運用豐富的學習資源，攜手成為孩子學習的最佳後盾，也為孩子開啟數位學習新視野。

數位學習推動辦公室主任高誌健強調，數位學習家長宣講活動除協助家長掌握平臺功能，亦能強化家庭支持力量，確保孩子在課後依然能獲得持續的學習陪伴，活動中也介紹教育部「家長數位學習知能指引」，助家長掌握正確資訊，與學校合作引導學生有效運用數位資源；未來也會持續推動教師專業成長、深化家長數位知能，打造親師生共同學習與成長的數位教育環境，提升學生學習成效與科技素養。