南市教育局辦智慧教學實戰工作坊，揪團教師解鎖Google AI智慧教學，提升教師數位教學能力，為課堂帶來更多創新與互動契機。（記者李嘉祥攝）

▲南市教育局辦智慧教學實戰工作坊，揪團教師解鎖Google AI智慧教學，提升教師數位教學能力，為課堂帶來更多創新與互動契機。（記者李嘉祥攝）

為迎接人工智慧時代的教育變革，臺南市政府教育局於安定教師研習中心舉辦「與 AI 共舞－Google AI 智慧教學實戰工作坊」，分為初階與進階場次，集結150位國中小教師參與，透過實作深入了解Gemini 3.0與 NotebookLM 等生成式AI工具，期提升教師數位教學能力，為課堂帶來更多創新與互動契機。

廣告 廣告

工作坊由長興國小教師陳文凱擔任講師，初階課程聚焦「初探Google AI 基礎與應用實務」，帶領教師認識Gemini 3.0的操作介面與基礎應用；進階課程則深入探討「Gemini多模態應用」與「NotebookLM多模態應用與素養導向教學」，透過分組實作與助教帶領，讓教師實際操作AI工具進行多模態資料處理，並將其轉化為具體的教學策略。參與研習教師回饋表示，透過實際演練發現AI能大幅縮短試題分析與備課時間，對於掌握學生的學習成就及弱點有很大幫助；現場分組實作的互動模式，也讓教師即時交流使用心得，激盪出更多教學火花。

市長黃偉哲表示，臺南積極推動智慧城市與數位學習，面對日新月異的科技發展，教師的數位素養至關重要；AI不是要取代教師，而是成為教師最強大的助手，進而提高學生的學習成效，透過此類增能工作坊不僅能幫助教師熟悉最新科技，更能將AI工具轉化為教學利器，讓學生在更多樣化的學習環境中成長，培養面對未來的競爭力。

教育局長鄭新輝指出此次工作坊旨在引導教師將生成式AI技術導入教學現場，提升課程設計和教學評量的品質，透過掌握Gemini及NotebookLM等工具，讓教師能更有效率地進行備課與素養導向教學設計，落實因材施教教育理念，讓數位科技真正支援教學與學生學習，預期透過此次工作坊，能有效提升教師在數位素養導向教學及評量的知能；未來教育局也會持續辦理相關研習，鼓勵教師與 AI 共舞，將創新科技融入日常教學，為學生創造更豐富的學習體驗。