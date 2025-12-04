南市教育局辦理月經教學微型教案徵選及教師研習 深化性平教育及登月計畫

南市教育局辦理校園登月計畫及月經教學微型教案徵選與月經教育創新推展方案教師研習，提升性別平權及月經教育議題的相關知能。（記者李嘉祥攝）

▲南市教育局辦理校園登月計畫及月經教學微型教案徵選與月經教育創新推展方案教師研習，提升性別平權及月經教育議題的相關知能。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局積極推動性別平等教育，關注女性權益及性別平權，辦理「校園登月計畫」及舉辦「月經教學微型教案徵選」活動，透過第一線教師創意教學設計，發展出更多元且貼近生活的月經教育資源，同時於南區新興國中辦理「月經教育創新推展方案教師研習」，分享優秀作品促進教學經驗交流，提升性別平權及月經教育議題的相關知能。

此次徵選共有60件教案參加評選，特色亮點豐富多元，有的從生活經驗出發，設計出貼近學生日常的情境任務與體驗活動，讓孩子在自然互動中理解月經與身體健康的關聯，培養正確知識、正向態度與自我照顧能力；有的巧妙結合繪本、桌遊、動畫與實作練習，讓月經教育不再拘泥於說教，而是透過遊戲化與情感化的學習歷程，強化學生的理解與接納，也有教案融合數位科技與創意思辨，運用各種數位學習平台，提升課堂互動與即時反饋效果，鼓勵學生以開放態度探討性別差異與身體議題；

各教案除展現教師對性別議題的敏銳觀察與教育熱忱，也充分體現課程設計的創新與實踐力；經由南市性別平等教育議題輔導團聘請委員評審後，評定特優4件及優等、甲等、佳作等作品，將上架於善性平教育議題輔導團網站，提供教師參考應用。

市長黃偉哲表示，為落實CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）、響應聯合國永續發展目標，市府致力打造性別友善及健康安全的生活環境，積極推動政策建構性別友善設施及學習環境，維護性別平等及保障弱勢權益，並藉由學校課程教學及網絡資源等教育與宣導措施，共同推動及提升性別平權意識，打造友善、包容及尊重多元文化的校園。

教育局長鄭新輝說，為營造同理關懷、性別友善校園，南市自110年起推動「校園登月計畫」及「高級中等以下學校友善提供多元生理用品及推動月經平權計畫」，提供低收入戶、中低收入戶或導師認定學生含家庭突發因素等不利處境女性學生生理用品；友善提供多元生理用品是性別平等的一環，在校園內也有多元生理用品定點設置，提供有生理需求學生取用，營造女性友善環境。

鄭新輝局長指出，徵選成果充分展現南市教師對性別平等教育的創意能量與專業深度，讓月經教育走出課本、走進生活，成為培養尊重、自主與關懷的重要課題，部分作品更僵本土議題與社會關懷融入教學中，結合「登月計畫」等在地政策，延伸探討「月經貧窮」與資源平等，培養學生的社會覺察與同理心，讓性別教育不僅停留於知識層面，更能觸發行動與關懷。