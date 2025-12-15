南市教育局首辦食農教育優良教案徵選 課程設計展現教師創意與實踐力

南市食農教育優良教案徵選國中組特優官田國中，以官田菱角殼廢棄率偏高為議題發展再利用農業廢棄物菱角殼教案，引導學生思考循環經濟重要性。（記者李嘉祥攝）

▲南市食農教育優良教案徵選國中組特優官田國中，以官田菱角殼廢棄率偏高為議題發展再利用農業廢棄物菱角殼教案，引導學生思考循環經濟重要性。（記者李嘉祥攝）

食農教育法於111年5月4日發布，臺南市政府教育局為進一步整合並深化食農教育推動，特建立「114至116年食農教育資源整合推動計畫」，今年並首度辦理「食農教育優良教案徵選」，鼓勵國中小及幼兒園教師投入食農教育教案創作，作為各校推動相關課程重要參考，並精進校定課程內涵，讓食農教育在校園中向下扎根，貼近學童日常生活。

廣告 廣告

此次徵選分為國中組、國小組及幼兒園組，共計65組教案投稿，經專業評審及審核會議評選，遴選出優良教案，其中3校於眾多參賽團隊中脫穎而出，榮獲特優名次，另有25校獲得優等及甲等肯定，展現南市教師在食農教育課程設計上的創意與實踐力。

市長黃偉哲表示，臺南有全台最完整且多元的農漁畜產業基礎，從產地到餐桌與市民生活緊密相連，市府長期以「吃在地、學在地、惜食材、愛土地」為核心精神推動食農教育，透過制度化推動計畫與教師專業教案徵選引導孩子認識在地產業，並培養尊重食物、珍惜資源與關懷環境的永續價值，讓臺南的孩子從小建立正確的飲食與生活態度。

教育局長鄭新輝說，食農教育是教育局重點推動方向，此次教案徵選以食農教育三面六項為架構，鼓勵教師結合在地特色發展課程，深化學生對產業、環境與飲食文化的理解，進一步提升學童生活素養與永續意識。

國中組特優官田國中以官田盛產菱角卻面臨菱角殼廢棄率偏高為議題，發展「再利用農業廢棄物菱角殼」教案，引導學生思考循環經濟重要性及其對在地生活環境的影響，課程融入菱角殼染布、製作除臭包等實作活動，將原本被視為廢棄物的素材轉化為生活用品，並以食農教育三面六項中的「農業生產與環境」為基礎，設計兼具系統性與創意的體驗式學習。

國小組特優土城國小位處臺南最西側，社區以漁業為主要產業，學校課程結合在地養殖特色，從認識養殖池環境、了解蝦的構造並製作立體模型，到實際動手完成蝦手捲料理，讓學生理解養殖漁業與餐桌間的連結；學校亦攜手沿海蝦農，帶領孩子走出教室實地踏查養殖池，體驗養殖歷程並親手剝蝦，完成結合知識學習與感官體驗的食農探索之旅。

幼兒園組特優仁德幼兒園則以麵食為主軸，結合臺南在地蔬果與「我的餐盤」理念，規劃一系列富含創意的食農課程；針對幼兒對蔬菜接受度較低情形，將蔬菜融入幼兒喜愛的活動中，安排孩子進校園廚房蒐集午餐食材，並設計「菜園尋寶遊戲」、「蔬菜隱身術」等課程，走入菜園、親手製作麵條並參訪社區手工麵店，透過多感官體驗與在地飲食文化學習，培養幼兒完整的食農素養。

鄭新輝局長指出，為擴大優良教案實務應用與分享效益，教育局已將此次參賽入選的食農優良教案彙整上架至「臺南市午餐教育資訊網」，提供各校參考運用，期盼透過多元課程與實作學習，讓食農教育深入校園，讓孩子在參與中認識在地食材、理解環境永續，並將珍惜食物的理念落實於日常生活中。