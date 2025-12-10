南市教育局2025年終成果發表 沉浸式導覽展現「教育再升級 一起變更好」

▲臺南市教育局2025年終成果發表會三力升級儀式合影。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府教育局舉行「進化．蛻變-教育再升級．一起變更好」2025年終成果發表會。今年為展現數位科技融入教育成果，發表會創新打造一場「劇場」般的沉浸式任務導覽。透過雙語學生司儀開場、具象化主題影片，教育局長鄭新輝專題簡報及「三力升級儀式」，帶領與會貴賓實際走入教育現場，親身體驗「教育建設力、創新教學力、幸福守護力」三大關鍵力量如何推動臺南教育全面升級。

局長鄭新輝表示，臺南市政府教育局在市長黃偉哲的支持下，持續以「扎根基礎，迎向未來:點亮每個孩子心中的希望」為願景，為孩子扎根基本學力、培養美學創思力、問題解決力、智慧科技力、全球溝通力，交出亮麗成績單。一年來臺南市在各項教育評比屢創佳績，包括樂齡學習績優城市特優、健康促進學校卓越縣市獎、校園資訊基礎環境特優、「績優數位學習推動辦公室卓越獎」與「因材網績優縣市獎」雙獎、家庭教育中心獲中輟輔導績優單位、辦理社大業務優等、海洋教育推手獎地方政府獎等；另外，亮點學校團隊也榮獲全國教學卓越獎2金2銀、4校榮獲閱讀盤石奬等總計超過70項以上全國第一的肯定。

在教育建設力方面，新設校沙崙國際高中、蓮潭國中小國中部正式啟用；全面完成高國中小智慧型觸控大電視、水擦黑板及節能省電燈具，教學設備升級；打造友善通學環境，截至目前已投入超過13.2億經費完成102校通學環境，2025年另爭取14校獲補助2.7億經費。全面提升校舍安全，耐震補強改善371棟校舍、8.2億改善1,201間老舊廁所、丹娜絲災後投入2.45億修復受損校舍。

在創新教學力方面，持續推動全面普及化閱讀，已建置的布可星球平台參與人次已逾3,942萬人次、補助國小圖書32萬餘冊、有4校獲全國閱讀磐石獎肯定；推動PBL專題式學習課程、落實差異化教學，學生學習成效顯著提升。三管齊下，提升雙語教學比例，全市學校皆已達B類以上；智慧領航，全國AI教育新典範，生成式AI平台全市逾7成學校應用、承辦首屆總統盃AI素養爭霸賽，國小及國中偏鄉組更囊括金銀牌。普及推廣機器人教學，目前已有90校參與重點學校，並辦理AI機器人全國賽，營造學生展現實力的舞台。

在幸福守護力方面，提升幼兒照顧服務，109-114學年度新增加、調整公幼及非營利2歲專班115班及3-5歲班122班、115學年度將再增2歲專班2班及3-5歲班5班；推動健康體適能，113學年度國中小體位適中率提升0.45%，各項健康指標優於全國平均；強化安全教育，辦理機車安全宣導、自行車安全體驗，逾4,700學生參與；創新午餐及食農教育，持續充實教材、開發教具與教案；完善專業支持，辦理教師特教知能研習31場次計2,028人次參與、首創英語資優教育方案；打造有愛學習城市，樂齡文教力六都第一，另有12所數位機會中心及7所社區大學服務逾1.6萬人次、38所樂齡學習中心服務55歲以上長者逾20萬人次。

局長鄭新輝表示，教育局將持續以優化「建設、教學、守護」三向度的品質為核心，深化各項教育軟硬體建設與教學創新。完善專業支持網絡，透過大手攜小手策略，全面提升臺南的教育品質。他強調：「教育升級的目的，是要讓每一個孩子，都能被好好看見、被好好陪伴支持與健康成長。」活動現場的任務導覽不僅是年度成果的展現，也是教育局和學校對每一位家長和孩子的承諾，教育局未來將持續鏈結所有關心教育的公私部門和學校，讓臺南「教育再升級，一起變更好」。