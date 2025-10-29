南市敬老金加碼 打造樂齡城市

銀髮行動學苑創齡遊學班創意學習成果展。（南市府社會局提供）

記者王勗∕台南報導

廿九日逢農曆九月九重陽節，市長黃偉哲特別向全市長輩獻上最誠摯的祝福，同時宣布重陽敬老金將加碼發放每位長者一千三百元，明年還將提高至一千五百元。南市府也將持續努力，實踐「在地安老、健康生活、活躍樂齡」的施政願景，打造幸福宜居的樂齡城市。

市府長期致力推動老人福利與活躍老化政策，從全市四一二處社區照顧關懷據點，到「松柏學苑」、「銀髮創齡服務中心」與「銀髮衣缽相傳計畫」等多元學習平台等，盼讓長者在熟悉的社區中持續學習、健康生活，享受快樂老化的樂齡人生。

黃偉哲指出，截至今年九月底，南市老年人口以突破卅七萬人，占比全市人口逾兩成，正式邁入超高齡社會。鑑此南市府也持續完善老人福利政策，一一二年起推動南市老人健保補助，今年補助逾卅萬位長者。

同時，還推廣愛心手鍊守護走失長者、推動「敬老卡」讓長者無上限免費搭乘本市公車及小黃公車，以及辦理中低收入老人生活津貼、協助住宅改善外，也積極布建社區據點並串聯長照服務，讓長輩能獲得就近且多元的照顧與社會支持。

社會局也持續透過志工培訓、體適能活動、數位課程及桌遊教學等多元方案，協助長輩維持身心健康並提升社會參與。同時推動「家庭日」活動促進世代共融，並規劃「長輩輕旅行」帶領長者親近自然與文化景點。為鼓勵終身學習，透過「松柏學苑」、「銀髮創齡服務中心」及「銀髮衣缽相傳計畫」三大平台為核心，開設多元課程與才藝傳承活動。

社會局長郭乃文強調，因應高齡化趨勢，未來也將持續投入資源，強化社區照顧網絡與活躍老化政策，推動高齡友善環境，讓長者健康老化。