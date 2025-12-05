南市數位融入教學推動成果領先全國，再度榮獲數位學習推動績優縣市雙獎。（記者李嘉祥翻攝）

教育部舉辦「2025自主學習節」活動，邀全國各縣市績優教師共同交流及發表近年數位學習成果，同時頒發年度績優獎項；臺南市表現突出，連續2年蟬聯雙項大獎，獲頒「績優數位學習推動辦公室卓越獎」與「因材網績優縣市獎」雙獎項肯定，展現臺南深厚數位教育能量以及推動數位教育的卓越實力。

教育部「推動數位學習績優徵選計畫」依縣市、學校與人員等不同面向進行綜合評選，南市持續在數位學習領域展現亮眼成績，2023年榮獲全國首座「適性教學績優縣市獎」、2024年奪得「績優數位學習推動辦公室特優獎」及「因材網績優縣市獎」，為全國唯一獲得雙獎殊榮縣市；今年再獲頒「數位學習推動辦公室卓越獎」及「因材網績優縣市獎」；另有3人獲頒績優中小學人員及績優領航教師，永康國中林柏寬榮獲最高榮譽「特優獎」，土城高中戴嘉靚獲頒「卓越獎」；東區崇學國小張琬翔獲頒「績優領航教師」；在教學設計面，南市教師共獲得9件優良教案的肯定；在學校推動方面，新營區新民國小與新市國中雙雙獲得「適性計畫績優學校」殊榮。

市長黃偉哲表示，為配合教育部「推動中小學數位學習精進方案」，市府除落實中央政策外，更主動超前部署自行籌編經費打造完善的數位學習環境，率先六都完成國中小教室安裝75吋智慧觸控大電視與水擦黑板，有效提升教學便利性及互動品質，繼去年獲獎後今年再次囊括雙項殊榮，不僅展現推動數位學習穩定成果，也證明教育部對南市推動數位學習及課中差異化教學的肯定。

教育局長鄭新輝說，為落實照顧好每位學生的學習，市府秉持「讓每個孩子在每堂課中都有學習」核心理念，持續深耕數位學習與課中差異化教學，透過南市校長及教師推動適性教學推動及因材網應用，培養學生自主學習力，連續榮獲雙獎，展現南市數位教育持續精進推動與穩健成果。

鄭新輝局長強調，AI時代需善用數位學習平台與工具，市府持續推動以「學生為中心」數位融入差異化教學模式，「讓每個孩子在每堂課中都有學習」，致力推動「適性教學」，透過因材網、酷英、均一等數位學習平台，掌握學生的學習差異、迷思或盲點，適時提供不同程度學生個別化、客製化的教材、指導與補救教學，讓不同學習步調的孩子都能穩健的成長與進步，未來也會持續秉持初衷，持續強化師生支持系統，深化數位學習應用，讓每位孩子都能在更優質的教育環境中穩健前行。

數位學習推動辦公室主任高誌健指出，根據數據分析顯示，學生若使用數位學習平台超過4小時，其在國語文、英語及數學等學科的成長測驗通過率，普遍高於未使用學生，充分展現科技應用對學習成效的正向助益，未來會持續強化教師專業支持，並同步精進軟硬體資源，為學生奠定紮實的基本學力，打造更完善的智慧學習支持環境。