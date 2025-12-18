南市文化國小羽球隊全國國小盃奪雙冠 市府宴請小將感謝為臺南寫下榮耀篇章

南市文化國小羽球隊全國國小盃中勇奪雙冠，市長黃偉哲肯定羽球小將努力，為臺南寫下榮耀篇章。（記者李嘉祥攝）

臺南市文化國小羽球隊於「114年全國國小盃羽球錦標賽」中表現亮眼，勇奪六年級男子團體組及女子團體組雙料冠軍，並於四年級男子團體組榮獲亞軍，展現臺南基層體育扎根有成的豐碩成果，市府特舉辦表揚餐敘活動，邀羽球小將享用自助Buffet，市長黃偉哲除向選手與教練團表達祝賀，也勉勵孩子持續精進，保持熱情與紀律，未來在賽事中再創佳績。

黃偉哲市長表示，全國國小盃羽球錦標賽為國內國小羽球最高層級賽事之一，文化國小選手能在激烈競爭中脫穎而出實屬難得，無論是高年級選手在關鍵賽事中沉著應戰、成功登頂，或是四年級小將勇敢迎戰、累積寶貴經驗，都充分展現臺南學童的運動實力與團隊精神，也為城市增添榮耀。

體育局長陳良乾指出，優異成績並非偶然，而是長期努力的成果，包含教練團的專業指導與用心培訓、學校師長與行政團隊全力支持，以及家長後援會無私付出，才能讓孩子們在賽場上發揮最佳表現，期透過此次餐敘表達祝賀之意，也讓選手在賽後獲得適當放鬆與鼓勵。

陳良乾局長強調，未來會持續推動基層體育發展，從選手培訓、教練專業成長到運動環境改善，逐步完善體育支持體系，讓更多孩子能在運動中培養自信與毅力，於各項賽事中為臺南寫下精彩紀錄。