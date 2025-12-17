南市文化國小羽球隊全國國小盃奪雙冠 為臺南寫下榮耀篇章

記者許旗成/台南報導

臺南市政府今（17）日於文化國小舉辦表揚餐敘，肯定文化國小羽球隊在「114年全國國小盃羽球錦標賽」中表現亮眼，勇奪六年級男子團體組及女子團體組雙料冠軍，並於四年級男子團體組榮獲亞軍，展現臺南基層體育扎根有成的豐碩成果。市長黃偉哲除向選手與教練團表達祝賀，也特別宴請羽球小將們享用自助Buffet，勉勵孩子們持續精進、再創佳績。



黃偉哲表示，全國國小盃羽球錦標賽為國內國小羽球最高層級賽事之一，文化國小選手能在激烈競爭中脫穎而出，實屬難得。無論是高年級選手在關鍵賽事中沉著應戰、成功登頂，或是四年級小將勇敢迎戰、累積寶貴經驗，都充分展現臺南學童的運動實力與團隊精神，也為城市增添榮耀。

體育局陳良乾局長表示，優異成績並非偶然，而是長期努力的成果，包含教練團的專業指導與用心培訓、學校師長與行政團隊的全力支持，以及家長後援會的無私付出，才能讓孩子們在賽場上發揮最佳表現。透過此次餐敘，除表達祝賀，也希望讓選手在賽後獲得適當放鬆與鼓勵。

臺南市政府強調，未來將持續推動基層體育發展，從選手培訓、教練專業成長到運動環境改善，逐步完善體育支持體系，讓更多孩子能在運動中培養自信與毅力。市長也勉勵文化國小羽球隊持續保持熱情與紀律，期待未來在各項賽事中再度為臺南寫下精彩紀錄。